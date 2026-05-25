人機雙向賦能！淡大教授填詞說唱　重現淡水河域流金歲月

生成式AI席捲全球，但人類如何與AI互補？淡江大學資圖系林信成教授團隊，近年之研究不僅導入AI，將長期帶領學生進行研究調查之大量資料，在AI輔助統整、人類主導把關下，進行人機共筆協作，寫入「淡水維基館」；更進一步於5月24日，在教育部高教深耕計畫「在地國際 數位共筆」支持下，攜手新北市淡江大學校友會，合作舉辦「說唱淡水河 2.0」文化之旅活動。航程自大稻埕碼頭乘遊艇出發，精選由林教授藉老歌曲調，親自重新填詞的多首「舊曲新詞」創作，將淡水河化為「沉浸式移動聲情展演場」，隨著遊艇航線精準對接河岸兩側文史地景，以感性人文溫度重現河域的流金歲月。

遊艇航行於淡水河面（趙子睿／攝）

多年來，林教授帶領的「數位人文」團隊建置了龐大的「淡水維基館」資料庫，近年雖導入生成式AI協助資料整理、分析。然而，林教授深刻體會到AI雖能高效生成理性資料，卻無法真正體會並傳達在地情感。面對此一感性鴻溝，他提出創新的「人文底蘊代償論」，強調AI時代不僅需要「AI賦能人類」，同時更需「人類賦能AI」。唯有人類親自傾注情感，將無可取代的生命經驗，用深厚的人文底蘊去「代償」，方能補足機器在文化感知與情感上的先天不足。

說唱講座由林信成教授主講（趙子睿／攝）

此趟航程結合突破傳統的說唱講座，以老歌旋律作為「認知鷹架」，展開人文地景與聲情創作完美扣合的沉浸式文化探索。活動由林信成教授主講、合辦人之一新北校友會秘書長江秀玲主持、說唱之友會溫悅安主唱。遊艇自大稻埕碼頭啟航，歌聲由〈滬尾臺北大稻埕〉（調寄〈小李飛刀〉）拉開序幕，帶領大家重回英法聯軍、天津條約迫使滬尾開港，進而帶動大稻埕風起雲湧的大時代。緊接著的〈臺北古城牆〉（調寄〈台北的天空〉），歌詞細訴1884年清法戰爭期間，臺北城從清廷建城到日治時期拆除、戰後國民政府改造，至今僅存北門保留原貌的歷程。

活動由合辦人新北校友會秘書長江秀玲主持並領唱壓軸曲（新北市淡江大學校友會提供）

當遊艇駛經基隆河交匯處，以一首〈圓山秘境〉（調寄〈新鴛鴦蝴蝶夢〉）唱出尋訪圓山飯店東密道與孔二小姐故居之體驗。隨著視線望向左岸蘆洲，悠揚的〈鷺洲月夜寒〉（調寄〈寂寞沙洲冷〉）在河風中迴盪，喚醒昔日沙洲生態與「鷺洲泛月」美景。緊接著航經五股，〈蔥仔美麗夢〉（調寄〈純情青春夢〉）生動描繪出身五股坑的馬偕夫人張聰明女士，從童養媳到協辦女學堂的堅毅傳奇。緊接著，遊艇駛入關渡、淡水與八里交界處，大屯山與觀音山聳立河岸兩側，一曲〈山巒奇緣〉（調寄〈滾滾紅塵〉）將凱達格蘭族神話與眼前景觀完美交映，歌詞中大屯男神因與觀音女神爭執，男神伸出雙手挽留而幻化成淡水與關渡，而女神出走跨過河岸，裙襬成了八里，讓歷史、神話與自然地景在這一刻達到無與倫比的人文共鳴。

活動由說唱之友會溫悅安主唱（新北市淡江大學校友會提供）

隨後，遊艇伴著夕陽駛向河口，挺進最新開通的雄偉地標「淡江大橋」，也是本次航線折返點；在壯麗白色橋身與山河海陸輝映下，樂章進入尾聲。現場接連演唱交織著老街、斜陽與阿給、鐵蛋等常民記憶的〈我們的淡水港〉（調寄〈外婆的澎湖灣〉），以及細數紅毛城、牛津學堂、重建街與福佑宮古蹟底蘊的〈畫說淡水〉（調寄〈菊花台〉），引領大眾在歌聲中遊讀老滬尾。折返途中，在響徹安可聲中，兩首安可曲〈踏著夕陽追尋〉（調寄〈踏著夕陽歸去〉）與〈浪漫淡水河〉（調寄〈愛情釀的酒〉）精準對應歸程天色，在夕陽晚霞與迷濛夜景中洗盡人間愁緒。

活動合辦人林志勇校友領唱彩蛋曲（新北市淡江大學校友會提供）

10曲唱畢，現場觀眾仍欲罷不能，頻喊安可！林教授遂呼叫另一位活動合辦人，校友林志勇，合唱一首甫出爐的「快樂出帆講唱淡水河」（調寄〈快樂的出帆〉）當作彩蛋曲。最終，於返抵大稻埕碼頭前一刻，全體更在江秀玲帶領下，齊聲大合唱壓軸曲〈新北校友有情義〉（調寄〈你是我的兄弟〉），在歌聲繚繞與碼頭燈火交輝下，完美展現淡江校友凝聚扶持、有情有義的精神，為航程畫下完美句點。

新北市淡江大學校友會夏智弘理事長表示肯定活動成果（新北市淡江大學校友會提供）

林信成教授表示，這次說唱淡水河活動是將學術研究轉化為常民體驗的成果展現，期望未來能成為數位人文與地方創生的新藍圖。團隊將持續推進「AI與人類雙向賦能」機制，透過科技理性與人文感性的互補，建立地方知識推展模式，並計畫將此移動式沉浸體驗推廣至其他地方，共同保存多元群體記憶。林教授更強調，此行動的最終目標是落實「在地國際、人機共筆」：團隊除了長期深耕「淡水維基館」，更已將此成功模式跨海複製至「大馬華人維基館」；未來將持續透過數位平台的實踐，將豐富的地方知識轉化為具全球能見度的文化資產，讓世界看見淡水河與跨國華人文化的深厚底蘊，落實高教深耕計畫中的文化永續願景。新北市淡江大學校友會理事長夏智弘表示，本次活動不僅展現了淡江大學深耕地方的豐碩成果，更透過與新北校友會合作，成功將前瞻的科技反思轉化為大眾親身參與的文化盛宴，在歌聲中重新認識這條孕育北臺灣的母親河。校友王永財則表示，此次活動「教授不僅用心介紹我們的家園，還展現了滿滿的才華，改寫了許多動人的歌曲。伴著河畔微風，每一首歌都深深打動了大家的心。」