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高鐵誤點立法院停擺通勤族崩潰 楊瓊瓔：曝露基礎建設維運脆弱

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
高鐵今天誤點，立委楊瓊瓔也受影響，她在臉書PO文高鐵變成「高停」，立法院停擺，全台乘客更受苦。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
高鐵今天誤點，立委楊瓊瓔也受影響，她在臉書PO文高鐵變成「高停」，立法院停擺，全台乘客更受苦。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

高鐵今天誤點，立委楊瓊瓔北上開會受影響，她在臉書發文說，高鐵變成「高停」，立法院停擺，全台乘客更受苦，連主管的交通部長陳世凱都被「卡」住，她要求交通部要給全民一個清楚交代。

楊瓊瓔表示，今天全台通勤族崩潰，高鐵發生重大訊號異常，導致列車嚴重誤點，多位立法院的委員，甚至是主管交通的最高首長陳世凱部長本人，都因為被「卡」在路上而被迫延後開議！

她說當「掌管交通的人」自己都成了交通受災戶，這畫面實在太諷刺。不僅是尷尬，更是國家基礎建設管理失能的最有力證據！今天立法院委員會被迫延宕，全台更有無數趕著上班、趕著赴約的民眾行程全被打亂。

楊瓊瓔臉書寫「部長，當您坐在動彈不得的列車上時，感受到的不只是時間的浪費，更是數萬名被拋在月台、趕時間的民眾的憤怒！」她說「信任」是公共運輸的基石，但今天的一場故障，不僅打亂了所有乘客的行程，更暴露了基礎建設維運的脆弱。

她要求交通部必須立刻給全民一個清楚的交代，為什麼關鍵訊號系統會發生如此嚴重的連鎖故障？針對未來類似事件，應變機制到底在哪裡？

高鐵 楊瓊瓔 立法院 陳世凱 交通部長

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聯合報一周大事5/17~5/23

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