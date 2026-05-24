廉政署長謝名冠推廉能治理　盼提升民眾對政府信任

法務部廉政署長謝名冠接受中央社專訪表示，廉政署已從早期著重「反貪、肅貪」走向「廉能治理」，辦貪瀆也同步強化預警防弊與跨域合作，盼提升民眾對政府信任。

謝名冠國立政治大學法律研究所碩士畢業，歷任台北、台中等地檢署檢察官，廉政署成立之初出任肅貪組長，今年2月23日從彰化地檢署檢察長卸任，「回娘家」接任廉政署署長。

謝名冠接受中央社專訪時表示，廉政署於民國100年成立，由政風體系改制而來，最大變革在於增強肅貪能量，並引進檢察官、廉政官等專業人力。

他回憶，當年從檢察體系轉任廉政署時，心態就是「不要辜負交付的任務」，如今回鍋擔任署長，則更深刻感受到歷任人員多年累積的成果與責任。

謝名冠說，廉政署過去最大的挑戰之一，是如何改變外界對政風系統人事查核的刻板印象。他強調，廉政工作必須恪守依法行政與程序正義原則，依法定程序認定事實並妥適處理案件，兼顧廉政要求與人民權益保障。

謝名冠指出，廉政署近年積極推動「廉政平台」與「透明晶質獎」，目的就在建立預防機制與行政透明。其中，廉政平台強調公私協力、跨域合作，除工程採購案件，也擴及民生相關的風險預警工作，希望透過公開透明與資訊共享，降低風險並提升民眾對政府信任。

他也提到，廉政署去年推出「公務車輛使用管理廉政指引」，整理出常見違失態樣與風險案例，包括公車私用、虛報油料等，希望讓用車人與管理單位清楚知道哪些行為可能違法或有損觀感，將過去「事後查處」模式，提前至「事前預警」。

謝名冠表示，相關違失態樣仍須依個案事實、法令規範及主觀意圖綜合判斷，兼顧比例原則與法治精神，避免過度形式化認定影響行政運作，並強調刑罰應作為最後手段。

談及廉政署未來方向，謝名冠表示，除持續強化肅貪與防弊，也將導入AI與資料分析技術，建立採購案件風險因子模型，透過跨資料庫比對，協助提前發現異常情況。

謝名冠指出，目前正積極規劃建立多項公開資料串接機制，未來也將持續與各機關協調非公開資料合作，希望提升風險預警能力。

謝名冠說，廉政署另設有「廉政審查會」制度，肅貪案件簽結後須送交外部委員審查通過始能結案，避免外界質疑黑箱作業。他認為，「公開透明、外部監督及民眾參與」是建立政府信任的重要關鍵，目標是讓民眾實際感受到「看得到、摸得到」的廉潔政府。

對於任內目標，謝名冠表示，台灣在國際透明組織「清廉印象指數」近年已由37名提升至24名，目前分數68分，希望持續提升國際社會對我國廉潔治理與制度透明的信任與評價，並持續朝「乾淨政府、誠信社會、透明台灣、廉潔家園」願景邁進。