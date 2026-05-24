聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事5/17~5/23

聯合報／ 本報訊
賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。圖／聯合報系資料照片

國內

19日：行政院長卓榮泰預告政府將啟動「○到十八歲全程支持計畫」，包括把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至六歲。

20日：賴清德總統在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。

20日：面對少子女化挑戰，賴清德總統拋出○到十八歲，每人每月五千元成長津貼政策。最快明年元旦上路。

國外

20日：輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸AI晶片市場拱手讓給華為，對大陸市場短期重新開放持謹慎態度。

21日：美國海軍部代理部長高雄表示，鑒於自二月底以來川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一四○億美元（約台幣四四四九億元）的對台軍售案。

22日：美國聯準會新任主席華許正式宣誓就職。他表示將以改革為導向，降低通膨，促進美國經濟發展。

黃仁勳 華為 賴清德 育嬰假 軍售 聯準會

延伸閱讀

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

0到18歲 每月發5,000

賴總統27日親自拍板成長津貼 18歲以下免稅額調高

政府學在野黨撒幣？ 政院：經過長遠規劃

相關新聞

歷史上的今天／1958年亞運開幕 5千隻白鴿飛上日本天空

1958年5月24日，第三屆亞洲運動會於當日下午3時30分，在初夏的晴空之下，於耗資13億日元新建的國立競技場舉行的莊嚴典禮中，由日皇裕仁正式宣布開幕。 當日皇宣讀開幕詞時，5000隻象徵和平與青年的白鴿被放出在運動場的上空飛翔，約有8萬觀眾在場觀禮。

聯合報一周大事5/17~5/23

國內

賴清德總統好友國策顧問賴永川辭世 總統明天參加公祭頒褒揚令

總統府國策顧問、國定古蹟嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川，9日在住家浴室昏迷後辭世，享耆壽90歲。賴清德總統深感不捨，將在明天上午參加嘉義縣水上鄉十方福報生命園區賴永川公祭，親頒褒揚令，追思賴永川一生奉獻地方、熱心公益與宗教文化精神。城隍廟預定9月11日（農曆8月1日），舉辦「嘉邑城隍夜巡諸羅城」遶境活動，將邀請賴總統親臨主持「晉袍冠」儀式，扶轎出巡，替賴永川完成最後心願。

玩具復活節桃園登場 蕭美琴：新育兒政策配套近期公布

台灣玩具圖書館與和泰汽車今在桃園舉辦「TOYOTA玩具復活節」公益巡迴活動，宣揚永續環保觀念，現場集結上百對親子同樂，副總統蕭美琴與桃園副市長蘇俊賓也出席活動表達肯定與支持。蕭美琴致詞時也提到0到18歲國家養政策，相關細節與配套近期內會進一步說明。

歷史上的今天／1976年美軍顧問團長 友誼送別網球賽

1976年5月23日，即將卸任的美國駐華軍事顧問團團長那水德，在台北市立網球場打離台前最後一場網球賽。儘管三場雙打全數落敗，他仍笑著擦拭汗水表示「我很滿意離華前這最後一場球賽」。這場別具意義的友誼賽，由那水德與海軍副總司令鄒堅搭檔，對上美國駐華大使安克志及國民黨中央委員會副秘書長薛人仰。雖然比賽結果並不重要，但對即將離開台灣的那水德而言，這可能是最後一次與這群熟悉的球友並肩競技。

台男遊泰國險遭摘器官？涉外人士轟全是假 再揭這群人幹壞事討救兵不還錢

台灣駐外館處提供旅外民眾急難救助，涉外人士今天說，駐東南亞國家駐處近年接獲3600個案求助，已協助2300人次民眾返國，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。