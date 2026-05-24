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聯合報一周大事5/17~5/23
國內
19日：行政院長卓榮泰預告政府將啟動「○到十八歲全程支持計畫」，包括把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至六歲。
20日：賴清德總統在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。
20日：面對少子女化挑戰，賴清德總統拋出○到十八歲，每人每月五千元成長津貼政策。最快明年元旦上路。
國外
20日：輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸AI晶片市場拱手讓給華為，對大陸市場短期重新開放持謹慎態度。
21日：美國海軍部代理部長高雄表示，鑒於自二月底以來川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一四○億美元（約台幣四四四九億元）的對台軍售案。
22日：美國聯準會新任主席華許正式宣誓就職。他表示將以改革為導向，降低通膨，促進美國經濟發展。
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