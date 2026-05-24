聯合報一周大事5/17~5/23

1976年5月23日，即將卸任的美國駐華軍事顧問團團長那水德，在台北市立網球場打離台前最後一場網球賽。儘管三場雙打全數落敗，他仍笑著擦拭汗水表示「我很滿意離華前這最後一場球賽」。這場別具意義的友誼賽，由那水德與海軍副總司令鄒堅搭檔，對上美國駐華大使安克志及國民黨中央委員會副秘書長薛人仰。雖然比賽結果並不重要，但對即將離開台灣的那水德而言，這可能是最後一次與這群熟悉的球友並肩競技。

2026-05-23 00:01