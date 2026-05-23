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台美首度在德國合辦GCTF研討會 增進全球醫療韌性

中央社／ 台北23日電

外交部今天指出，駐德國代表處與美國駐德國大使館22日在柏林合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，主題為「全球衛生合作新領域：醫療體系韌性」，致力增進全球醫療體系韌性，這是GCTF首次在德國舉辦活動。

外交部下午發布新聞稿指出，研討會邀集台灣、美國與德國政府高階官員、專家學者及產業代表近百人與會，探討面對新興危機，如何透過國際合作以強化全球醫療體系韌性。

外交部說明，這次是GCTF首次在德國舉辦活動，研討會由駐德國代表谷瑞生致開幕詞，續由衛福部石崇良發表專題演講，並透過三場專題討論聚焦「醫療AI與科技創新」、「供應鏈韌性與多元布局」及「緊急應變與醫療體系韌性」等議題。

谷瑞生致詞表示，國際合作是因應跨國公共衛生威脅的關鍵，台灣在疫情期間展現數位治理與快速應變能力，醫療體系表現備受肯定，已連續8年名列Numbeo全球醫療照護指數世界第一，並在半導體與AI產業具關鍵地位，能為全球提供重要支持與經驗。

石崇良以「全球健康照護的未來：建立以信任為核心的數位健康體系」為題，分享台灣的科技防疫經驗，指出台灣持續與友邦合作推動醫療資訊系統（HIS）建設，積極貢獻國際社會。

美國駐德國大使館代理館長梅澤（Alan Meltzer，另譯：麥賜爾）於閉幕致詞時表示，GCTF致力串聯理念相近且值得信賴的夥伴，共同應對全球性挑戰。他並肯定台灣的防疫表現，並強調深化合作將有助打造更安全且具韌性的未來。

外交部說明，GCTF由台美於2015年共同成立，為促進經驗交流與能力建構的重要平台，近年並持續拓展海外活動，深化多邊交流。

德國 外交部 石崇良 衛福部

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