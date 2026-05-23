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預算未達人口比例？ 原民會：中央政府總預算逾240億原民直接受益

中央社／ 台北23日電

原住民族委員會今天表示，原住民族政策涉及教育、文化、醫療、交通、產業、住宅及社會福利等多個面向，115年度中央政府總預算至少新台幣240億元為原住民族直接受益。

無黨籍立委高金素梅日前質疑，原民會115年度預算於中央政府總預算未達原住民族人口比例，認為依原住民族人口比例估算，115年中央總預算中原民應分得約827億元，然而原民會實際預算僅128億，連1/6都不到。

對此，原民會今天發新聞稿澄清，原住民族政策涉及教育、文化、醫療、交通、產業、住宅及社會福利等多個面向，中央政府相關經費並非僅編列於原民會，而是由中央各部會依權責共同推動，115年度中央政府總預算中至少有240億元相關預算為原住民族直接受益。

原民會指出，教育部、運動部、內政部、衛生福利部、文化部、農業部及相關基金，編列近90億元推動原住民族相關政策，各部會另有育幼托育、社會住宅、交通建設、治山防災、災區重建、通訊基礎建置等經費項目，也都能讓原住民族與國人共同獲益。

針對原住民族綜合發展基金財務狀況的質疑，原民會表示，截至4月底止，基金淨值約71億元，整體財務狀況穩健，並無外界所謂「破產」情形，而115年度也持續編列相關經費，辦理原住民保留地禁伐補償等重要政策。

原民會也說，另因立法院修正財劃法，中央與地方財源配置調整，部落聯外道路補助經費有所調整，但地方統籌分配款同步增加，整體地方財源並未減少，以新竹縣尖石鄉及五峰鄉為例，公所整體財源仍增加約4000萬元。

至於原住民族相關法案推動進度，原民會表示，行政院歷年已多次提出「原住民族自治法」及「原住民族土地及海域法」等重要法案草案送請立法院審議，而都市原住民族權利保障條例草案及原住民族工作權保障法修正草案，目前也仍待立法院排審。

原民會 高金素梅 原住民族

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