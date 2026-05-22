密室逃脫憾事 國土署曝「早有安全管理規範」

台北市信義區密室逃脫「邏思起子」日前發生女員工扮演上吊鬼時，疑因道具意外勒頸身亡，引發外界關注密室逃脫場所安全問題。內政部國土署22日表示，密室逃脫等「互動情境體驗場所」其實早已有建築及公安管理規範。

國土署指出，近年盛行的密室逃脫，因具有特殊空間裝修、出入口管制及限時解謎等特性，若發生火災、地震或突發事故，逃生風險相對較高，因此中央早已建立相關管理制度，要求地方政府及業者落實安全管理。

國土署表示，早在2018年就曾邀集地方政府及相關部會研商，並取得共識，將「互動情境體驗場所（密室逃脫）」歸類為建築物使用類組中的D-1類組，後續須依規模辦理公共安全檢查申報。

其中，樓地板面積達300平方公尺以上場所，每年須申報一次公共安全檢查；未滿300平方公尺則為每兩年一次。新北市政府目前也已要求轄內相關場所依法辦理申報。

除公安申報外，內政部也已於2017年訂定「互動情境體驗場所安全指導綱領」，要求業者落實防火安全、地震安全及緊急應變措施，希望將防災觀念內化到活動設計與日常營運中，降低意外發生風險。

國土署指出，各地方主管建築機關應依場所實際使用性質，加強建築物使用管理與公安檢查，地方政府也應協助輔導業者落實安全管理。如果發現有違反建築或消防相關規定情形，將依法裁罰。

國土署強調，各經營業者應嚴格遵循「互動情境體驗場所安全指導綱領」，將防火、地震及緊急應變措施納入日常營運管理，地方政府也應持續加強現地指導與公共安全檢查，避免類似憾事再次發生。