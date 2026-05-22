台男遊泰國險遭摘器官？涉外人士轟全是假 再揭這群人幹壞事討救兵不還錢

台灣駐外館處提供旅外民眾急難救助，涉外人士今天說，駐東南亞國家駐處近年接獲3600個案求助，已協助2300人次民眾返國，但不少案例是當事人在事前就已知要出國從事非法活動，事後竟要求政府耗費資源協助，甚至向外交部借機票錢不還，呼籲民眾珍惜急難救助資源。

林姓民眾日前向媒體聲稱，4月到泰國巴達雅旅遊時失聯，遭設局下藥且險被賣器官；巴達雅旅遊警察局當時接受中央社訪問時駁斥林姓男子說法，指該名男子因精神狀況不穩，在警方協助下就醫，未有外傷，對男子指控感到訝異。

知情人士今天表示，林姓民眾返台後透過媒體曝光的內容，與所掌握實情差異極大，林姓民眾在泰國的脫序行為與個人狀況有關，包括駐泰國代表處協助期間閃躲聯繫、提供錯假資訊等，已嚴重影響駐處急難救助效率，且返台至今與親友仍不斷聯繫駐處指控「泰方處置不當」等訴求，請求駐處協助「還原真相」，駐處已告知有通曉中文的律師名單，建議林姓民眾聘請律師。

涉外人士坦言，林姓民眾的案例是虛耗政府海外急難救助資源，以及社會資源的顯著案例。

涉外人士表示，政府提供旅外民眾急難救助，外交部及駐東南亞各館處持續接獲民眾赴東南亞地區從事詐騙等非法活動，遭當地政府拘捕或遭當地非法組織拘禁、禁制人身自由的案例。

涉外人士說明，自2022年至今年5月中旬的統計，駐泰國代表處、駐越南代表處、駐胡志明市辦事處與駐緬甸代表處等4駐處，已接獲超過3600名個案請求協助，並已協助其中2300「人次」民眾返台。

為何要以「人次」形容，涉外人士指出，因為有些民眾被駐外官員認出是「熟面孔」，重複出國後討救，而許多案例顯示當事人及其家屬，事前已知將在海外從事非法活動，事後要求政府動用大量公務資源進行協助。

除耗費大量公務資源外，涉外人士表示，由於許多民眾利用泰國免簽入境泰國後，轉赴緬甸等國的詐騙園區，遭遇問題後又請駐處協助，駐外館處需要花費大量精力將民眾送回台灣，且從緬甸將民眾接入泰國後，需要在極短時間內將脫困民眾送回台灣，民眾往往會向外交部簽借條借機票錢。

涉外人士以去年1次專案營救為例指出，55名民眾向外交部借單程機票錢返國，但至今只有12名民眾歸還借款，仍有43名民眾欠款，且許多人留的是假地址、假電話，導致外交部追討無門，而借款屬於民事債權，為了這筆1萬餘元的借款，打官司追討也不符成本效益，只能等待3年的行政流程將債權註銷。

涉外人士表示，政府急難救助制度不應該成為海外從事非法行為民眾，解決沒有辦法回台灣的機制，急難救助資源應該是提供給真正需要協助的民眾，且民眾海外從事非法活動的趨勢倘持續增加，恐將影響外國政府提供台灣民眾免簽待遇和免簽停留天數長短的政策。