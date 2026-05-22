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首波海洋有效保育區OECM三處 學者：如何長久有效地執行是關鍵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立台灣海洋大學有推動OECM團隊，計畫主持人為法政學系鍾蕙先副教授。圖／海大提供
國立台灣海洋大學有推動OECM團隊，計畫主持人為法政學系鍾蕙先副教授。圖／海大提供

海洋委員會今天發布我國首波「海洋有效保育區OECM」認定成果，海洋大學環境生物與漁業科學學副教授蘇楠傑說，「海洋有效保育區OECM」是目前的趨勢，台灣走在世界保育的前端，將原本目的並不是為了保護生物多樣性，卻因有嚴格的管理變成有效的保護區面積，這是產業與保育並存的作法，獲認證只是挑戰的開始，「如何長久及有效地執行下去才是關鍵。」

海保署去年7月1日訂頒「海洋保護區以外海洋其他有效保育措施之區域認定辦法」，使台灣成為全球少數將OECM認定納入法制的國家。洋委員會今天發布我國首波「海洋有效保育區OECM」認定成果，頒發三處海洋有效保育區OECM認定證書，分別為台電離岸風電第一期、中油觀塘未開發區及台泥和平工業港。

國立台灣海洋大學有推動OECM團隊，計畫主持人為法政學系鍾蕙先副教授說，海洋保育需要結合各種力量，政府可以拋磚引玉、讓更多民間力量投入、展現，很多企業、社群、漁村等都有一群熱心的人，可以建立媒合平台，讓地方的力量一起加入，生態保育就可長可久，在非保護區也能做好保護區的工作。

海洋大學環境生物與漁業科學學副教授蘇楠傑說，「海洋有效保育區OECM」是目前的趨勢，台灣走在世界保育的前端，將原本目的並不是為了保護生物多樣性，卻因有嚴格的管理變成有效的保護區面積，這是產業與保育並存的作法。

蘇楠傑提醒，「OECM獲認證只是挑戰的開始，如何長久及有效地執行下去才是能不能成功的關鍵。」不管哪一種的生態環境保護，他認為應有來自地方發起的力量支撐、關注，並且有一套有效可長可久的管理辦法維繫及管理，避免曇花一現，讓生態永續下去。

「海洋漁業資源枯竭的速度很快，保護海洋生態刻不容緩。」蘇楠傑表示，這些開發區的管理單位常會被視為環境的「破壞者」，但既然能獲得開發，表示獲得法律的許可，也也要肩負環境生態的「保育者」角色，可化解地方阻力讓開發完成，也完成保育工作，中間就必須要有一個平衡點。

海大副校長冉繁華表示，OECM（海洋有效保育區）已成為各國推動生物多樣性保育的國際主流方向，台灣2024年通過海洋保育法，不僅是法制上的重要里程碑，更象徵台灣海洋資源利用邁入以保育為焦點的多元治理路徑新階段。

冉繁華指出，成功的海洋保育需仰賴科學證據、法政制度與產業社群共同參與，海大長期深耕海洋事務與跨域治理的專業能量，海大將持續在OECM認定、管理及實務推動上提供關鍵學術與技術支持。

海洋 生態保育

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