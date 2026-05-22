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行政院首次參加新一代設計展 打造數位韌性識詐社會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院首次參與第12屆「新一代設計展產學合作」，以「打造數位韌性識詐社會」專案徵件題目，期望透過設計教育、社群參與與展覽策劃，轉化政府既有打擊詐欺相關政策內容，進一步形塑全民共同理解、可行動的防詐文化，並以具體的作品展出成果，促進跨世代教育與社會參與，推動全民防詐意識之實踐方案。

隨著詐騙手法日新月異，從社群假廣告到擬真化的訊息詐騙，造成民眾嚴重的財產損失與心理創傷。政府雖然已推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」與「打詐新法」相關修訂，但單靠政府執法防堵是不夠的，更需要建立全民的「數位與資訊韌性」。

因此，今年行政院特別與財團法人台灣設計研究院以「產學合作」方式，在新一代設計展中以「公共 ×教育」為核心，訂定「打造數位韌性識詐社會」專案徵件題目，將「防詐」轉化為設計挑戰，引導學生將真實社會問題轉化為創新解方，透過全國大專院校廣泛宣傳，並舉辦線上徵選說明會與推廣講座，共計吸引36所設計院校、37個科系參與。期盼以具體的作品展出成果，促進跨世代教育與社會參與，為推動全民防詐意識之實踐方案。

本案從2025年底開始進行學生設計提案之徵集作業，並進行分階段審查，包含書面創意評選與簡報說明評比，遴選出6組表現優異之團隊，進入後續之產學交流，規劃產學合作參訪、業界指導等事宜。此外，為提升學生整體設計能量與專案品質，導入跨界專家參與，邀請具備不同專業背景之設計顧問參與指導。

今年行政院以「打造數位韌性識詐社會」為題專案徵件，共有六組入選作品，呈現出將防詐議題落實到生活場景；獲得金獎的明志科大團隊作品《狐說八道》，以桌遊形式，在遊戲中培養詐騙辨識能力。銀獎作品《別再被騙》則利用沉浸式拍貼機，製作個人專屬防詐小卡。銅獎《防詐病毒圖鑑APP》將詐騙手法形象化為病毒，為大眾施打「數位疫苗」，增加大家對詐騙的抵禦力。展覽還有更多優秀有趣的作品，歡迎大家把握機會前往新一代設計展觀賞。

行政院希望透過「新一代設計展」的平臺，期許讓更多人在生活日常中意識到詐騙無所不在，提高警覺心，本次展出的作品不只是學生的創意，更是全民推動識詐韌性的實踐方案。

「新一代設計展」（Young Designers' Exhibition,YODEX），為全國最具規模、以設計科系學生為主體之聯展。該展覽不僅是設計學生創意交流的重要平臺，更是設計新秀接軌國際舞台的關鍵窗口。2025年展會共邀集國內59校、122系所，近萬名設計新秀、約3,500件作品，涵蓋產品、平面、包裝、視傳、空間、時尚、多媒體及工藝等設計領域，為兼具實體與數位能量的整合性展會。

行政院

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