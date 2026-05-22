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立委籲正視病死畜禽處理議題 建立區域化處理體系

中央社／ 台北22日電

民進黨立委賴惠員等人今天以去年台中發生非洲豬瘟案例為例，呼籲政府正視病死畜禽處理與跨區運輸風險，要求農業部與環境部擴大補助畜牧場購置化製機、建立區域化處理體系，降低重大動物疫病擴散風險。

受邀出席記者會的農業部代表說，會好好檢討，爭取相關經費進行協助。環境部代表則表示，會透過跨部會合作機制與農業部一起合作。

民進黨立委賴惠員、蔡易餘、鍾佳濱、徐富癸今天在立法院召開記者會，呼籲政府擴大補助畜牧化製機，建立區域化處理體系強化防疫韌性。

賴惠員指出，目前全台化製場集中於宜蘭、彰化、雲林、台南與屏東等少數縣市，其餘地區只能透過「北豬南運、東豬西運」方式清運病死畜禽，一旦爆發重大疫病，跨區移動的化製車輛恐成為移動式病毒傳播媒介，增加疫情擴散風險。

賴惠員表示，農業部近年雖推動化製機補助，但目前每場最高僅補助新台幣50萬元，設備價格卻高達80萬元至200萬元以上，導致許多畜牧場難以負擔。

與會立委共同呼籲，面對全球重大動物疫病風險持續升高，台灣不能再依賴高風險、長距離的病死畜禽跨區運輸模式，政府應盡速提高化製機補助比例與總預算、建立區域化處理體系、強化地方自主處理量能，並由農業部與環境部共同推動「全國病死畜禽區域治理計畫」，從源頭降低疫病傳播與環境污染風險。

農業部畜牧司長李宜謙說，針對在畜牧場的死亡禽畜，根據畜牧法、廢棄物清理法等規定，有多元的處理方式，例如送去化製廠或在場內進行生物處理等。如果是4隻腳的動物，例如牛、豬，若要購買化製機在場內處理的話，機器要非常大，不太容易。

李宜謙指出，在生物處理機的補助方面，農業部從112年開始到114年，每年大概補助20多台，立委希望建立區域防疫網，然後把補助提高，農業部會好好檢討，也會爭取經費進行相關協助。

立委 非洲豬瘟 鍾佳濱

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