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密室逃脫規範中央曾回覆新北 蔣萬安疑：為何不告知各縣市

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會專案報告並答詢。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會專案報告並答詢。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，密室逃脫「邏思起子」女員工死亡案，引發藍、綠對地方與中央管理權責的攻防。議員林亮君指出，2023年新北市政府曾主動地函詢，國土署就回覆「已有明釋」，「但北市府做了什麼？」蔣萬安質疑，中央為何不告知各縣市。

林亮君指出，2018年中央針對密室逃脫產業，其實有找各個縣市政府開會，最後將密室逃脫公安申報類組歸屬在D1類組，2023年時，新北市政府主動地函詢國土署有關，密室逃脫產業規範，國土署回覆「已有明釋」，也就是2018年的那一場中央與地方的會議內容。

林亮君說，確實2017年台北市政府遭到密室逃脫的業者訴願，針對開罰的部分，在柯市府的時候敗訴，原處分撤銷了，但2018年，中央與地方開會，找各個縣市政府來討論，台北市都發局也有出席，市府卻一直說「中央沒有發函」。

她說，到底台北市政府這幾年在做什麼？看一下隔壁的新北市，2023年10月就開始針對密室逃脫業者展開聯合稽查，包含公安申報、定型化契約、場地安全跟消防安全設備的檢查。也在2024年被業者提訴願，但因為與中央開過會，所以侯友宜市府勝訴，接下來還把密室逃脫列入消保自治條例，強制要求公共意外責任險。

蔣萬安則表示，內政部後來召開會議，內政部說要以「部令函頒」通令各縣市，但是一直沒有；中央應該要通令所有縣市，但為什麼只回覆新北市？為什麼不告知各個縣市？

蔣萬安 新北 林亮君

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