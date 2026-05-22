台北國際觀光博覽會 中美洲館開幕提供即時旅遊諮詢

2026台北國際觀光博覽會今天登場，中美洲經貿辦事處攜手友邦貝里斯和瓜地馬拉打造中美洲館，今年邀請多家旅遊業者進駐提供即時諮詢，展期還有互動活動以及傳統舞蹈演出。

中美洲經貿辦事處攜手貝里斯與瓜地馬拉於台北國際觀光博覽會共同打造中美洲館，上午舉行開幕式，瓜地馬拉大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、外交部常務次長葛葆萱，及台北市旅遊商業同業公會代表等出席。

中美洲經貿辦事處主任詹朝富致詞時表示，今年特別邀請多家旅遊業者進駐中美洲館，提供現場即時諮詢服務。不論是團體行程或彈性自由的客製化旅遊，現場皆可獲得專業建議，讓中美洲行程更簡單好規劃、輕鬆成行。

詹朝富表示，貝里斯以大藍洞及豐富海洋生態聞名，從潛水探索到海島度假，都能體驗純粹而放鬆的海洋風情；瓜地馬拉則以壯觀火山群、馬雅文明遺址及充滿生活氣息的傳統市集著稱，無論是安提瓜古城的歷史韻味，或阿蒂特蘭湖的山水景致，都展現出層次豐富的自然與人文景觀。

展覽期間中美洲館安排多項互動體驗活動，只要追蹤或按讚「中美洲經貿辦事處」社群平台，或加入LINE官方帳號，即可參與擲骰子抽好禮；同時規劃中美洲傳統舞蹈演出，以節奏鮮明的音樂與繽紛服飾帶動氣氛，讓人彷彿走進中美洲街頭。