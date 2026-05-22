總統府音樂會23日登場 以音樂回望台灣民主30年

總統府今天表示，適逢台灣總統直選30週年，「2026總統府音樂會─民主台灣 南風暖歌」，23日晚間將在屏東縣立體育館登場。以「民主台灣 南風暖歌」為主題，透過5大篇章串聯台灣民主發展歷程，並邀集跨世代、跨語言與跨族群藝人演出，盼藉由音樂回望民主歷程，向世界傳達台灣堅守民主自由的決心。

總統府今天發布新聞稿指出，今年適逢台灣總統直選30週年，由總統府與中華文化總會共同主辦的「2026總統府音樂會─民主台灣 南風暖歌」，將於明天（23日）晚間7時至9時在屏東縣立體育館登場，並同步於總統府全球資訊網等平台直播。

總統府誠摯邀請民眾一同跟隨音樂，回望台灣民主發展歷程，也向世界傳達台灣即使歷經風雨，依然持續前行、堅定不移的決心與勇氣。

總統府指出，回顧1996年，台灣人民不懼威脅與恫嚇，透過一人一票的民主制度，和平選出自己的總統，圓滿完成歷史性的第一次總統直選，讓世界見證台灣邁入民主國家的里程碑，也確立民選總統及其政府團隊的正當性、合法性與民主性。

因此，總統府表示，今年總統府音樂會將重新回顧這段歷程，特別規劃以「民主台灣 南風暖歌」為主題，並以「島嶼回聲」、「自由綻放」、「自信引領」、「攜手同行」、「守望台灣」5大篇章，串聯台灣民主精神的發展脈絡，重新連結人民、土地與時代記憶，勾勒出屬於這片土地的文化風景與共同情感。

總統府指出，今年音樂會集結跨世代、跨語言、跨族群的豪華演出陣容，從原住民、客家、新住民文化，到台語經典、電子音樂、饒舌、搖滾與世界音樂，共同唱出屬於台灣的多元聲音。為了讓更多民眾共同參與這場音樂饗宴，屏東縣政府特別於體育館前草地上架設大型螢幕同步轉播，並在鄰近仁愛路側規劃約40攤市集與精彩街頭表演，邀請民眾一同欣賞演出，感受音樂魅力。

此外，總統府全球資訊網、總統府YouTube頻道、文化總會YouTube頻道、華視、TaiwanPlus及中華電信MOD等平台均將同步播出音樂會演出實況，教育廣播電臺也將於當日晚間7時至9時製作音樂會特別節目，歡迎無法到場的樂迷朋友共同聆賞精彩演出。