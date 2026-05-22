農業縣立委籲建病死畜禽區域治理機制 降低跨區運輸防疫風險

立法委員賴惠員、蔡易餘、鍾佳濱、徐富癸等農業縣立委今天共同舉行記者會，呼籲中央正視病死畜禽處理與跨區運輸風險，並要求農業部與環境部擴大補助畜牧場購置化製機，並建立區域化「治理、防疫、處理」制度，降低重大動物疫病擴散風險。

賴惠員指出，目前全台化製場多集中於宜蘭、彰化、雲林、台南及屏東等少數縣市，其餘地區只能透過「北豬南運、東豬西運」方式清運病死畜禽，一旦爆發重大動物疫病，跨區移動的化製車輛恐成為「移動式病毒傳播媒介」，不僅增加疫情擴散風險，也可能面臨病死畜禽無處處理的困境，進一步衍生非法棄置、河川污染及地下水污染等環境問題。

賴惠員強調，病死畜禽處理早已不只是單純清運問題，而是牽涉動物防疫、環境治理與糧食安全的國安級議題。她認為環境部應從「廢棄物管理」思維，提升至「區域環境治理」層級，並與農業部共同推動分散化、低運輸風險的「全國病死畜禽區域治理計畫」，重新盤點畜牧場分布、化製場量能及運輸路線，建立完整區域化處理體系，降低跨區運輸依賴。