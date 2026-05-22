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影／守一座「空」城 桃園航空城最後的住民

聯合報／ 記者陳昱凱／桃園即時報導
78歲的竹圍里民謝詹春花，在當地經營小雜貨店已經59年。隨著超商進駐，加上居民陸續搬離，老店生意大不如前。如今主要客源，只剩附近工地的工人。記者 陳昱凱/攝影
78歲的竹圍里民謝詹春花，在當地經營小雜貨店已經59年。隨著超商進駐，加上居民陸續搬離，老店生意大不如前。如今主要客源，只剩附近工地的工人。記者 陳昱凱/攝影

桃園航空城開發持續推進，市府訂下最後期限，全區1688棟建物必須在年底前完成「先建後遷」，但仍有500多戶尚未搬遷。隨著期限逼近，部分居民面臨安置住宅尚未完工、補助不足等問題，在逐漸淨空的聚落中，仍守著最後的家。

78歲的竹圍里民謝詹春花，在當地經營小雜貨店已經59年。她21歲開店時，附近還是一片農田，居民插秧、曬穀子後，都會到店裡買東西、聊天。隨著超商進駐，加上居民陸續搬離，老店生意大不如前。如今主要客源，只剩附近工地的工人。謝詹春花說：「現在比較多搬走了啦，沒幾個人在買了，工人在工地做事，有買一些飲料、餅乾、麵包。」「房子蓋好，我看明年，今年不會好。」謝詹春花的女兒則表示，母親繼續守著雜貨店，不完全是為了收入，而是捨不得長年建立的人情味。「其實你說她開這個店是為了賺錢嗎？客人都是熟面孔，就是來聊天，媽媽的心情就好。」

但隨著鄰居一戶戶遷走，留下來的人也開始感受到孤單與焦慮。同樣還未搬遷的，還有74歲的後厝里住戶羅先生。他表示，自己沒有土地可供徵收補償，也沒有其他房產，因此政府提供的補助有限，難以負擔重建家園的費用「別的地方沒有房子，也沒有田地被政府徵收，所以政府補貼我們的額度非常少，我們實在沒有辦法來重建家園。」羅先生坦言，不是不願意配合，而是現實條件仍無法搬遷。

一路陪著這些老人家，竹圍里辦公室執行秘書陳萬金嘆了一口氣，「他們不想離開，都是有他們的理由啦。」他指出，政府後續陸續增加搬遷補助、租金津貼以及加發獎勵金，確實讓部分居民提前離開，但仍有部分住戶因家庭、經濟或安置問題無法即時搬遷。

經地方爭取，政府最終加發住家房屋補助費、配合加速開發獎勵金等補助措施，平息民怨，希望協助最後一批尚未搬離的居民，盡快找到新的住所。

桃園航空城預定明年1月起公共工程展開全面動工，在地居民終究要離開，儘管老家逐漸變成「空城」，屬於他們數十年的生活記憶永遠不會忘記。

桃園航空城開發持續推進，市府訂下最後期限，全區1688棟建物必須在年底前完成「先建後遷」，但仍有500多戶尚未搬遷。隨著期限逼近，部分居民面臨安置住宅尚未完工、補助不足等問題，在逐漸淨空的聚落中，仍守著最後的家。記者 陳昱凱/攝影
桃園航空城開發持續推進，市府訂下最後期限，全區1688棟建物必須在年底前完成「先建後遷」，但仍有500多戶尚未搬遷。隨著期限逼近，部分居民面臨安置住宅尚未完工、補助不足等問題，在逐漸淨空的聚落中，仍守著最後的家。記者 陳昱凱/攝影

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