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綠委籲擴大補助畜牧化製機 建立區域化處理體系

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨立委蔡易餘、徐富癸、賴惠員、鍾佳濱今共同舉行記者會。記者王小萌／攝影
民進黨立委蔡易餘、徐富癸、賴惠員、鍾佳濱今共同舉行記者會。記者王小萌／攝影

民進黨立委賴惠員、蔡易餘鍾佳濱徐富癸、邱志偉今共同舉行記者會，呼籲中央正視「病死畜禽處理與跨區運輸風險」，要求農業部、環境部擴大補助農牧場購置化製機，並建立區域化「治理、防疫、處理」制度，降低重大動物疫病擴散風險。

賴惠員表示，目前全台化製場集中於宜蘭、彰化、雲林、台南及屏東等少數縣市，其餘地區只能透過「北豬南運、東豬西運」方式清運病死畜禽。一旦爆發重大疫病，跨區移動的化製車輛恐成為移動式病毒傳播媒介，增加疫情擴散等風險。

賴惠員指出，農業部近年雖推動化製機補助，但每場最高僅補助50萬元，設備卻高達80萬到200萬元以上，許多畜牧場難以負擔。據統計，近三年僅各補助20多件、預算約1000萬元，但全台畜牧場多達18711場，量能明顯不足。

蔡易餘表示，嘉義作為農業大縣與畜牧縣市，病死畜禽能否就近、安全、即時處理，直接關係地方防疫安全與農民權益。中央應提高化製機補助比例與額度，協助農業縣市建立自主處理量能，從源頭降低疫病擴散與環境汙染風險。

鍾佳濱指出，現行50萬元補助上限對於中小型畜牧場而言明顯不足，呼籲農業部與環境部將自主化製設備視為「國家級防疫與環保公共基礎設施」，提供專案低利貸款，提高農民設置意願。他主張結合智慧農業與循環經濟，推動區域序幕智慧處理示範區，透過就近化製、就地循環，將病死畜禽轉化為有機肥料或生質能源，打造韌性的永續農業體系。

徐富癸說，現行跨區運輸存在重大防疫風險，政府應將防疫從「被動物流」轉型為「主動防護」，全面盤點病死畜禽跨區流向。

與會委員共同呼籲，全球重大動物疫病風險持續升高，台灣不能再依賴高風險、長距離的病死畜禽跨區運輸模式，政府應儘速提高化製機補助比例與總預算、建立區域化處理體系、強化地方自主量能，並由農業部與環境部共同推動「全國病死畜禽區域治理計畫」，從源頭降低疾病傳播與環境汙染風險。

蔡易餘 鍾佳濱 徐富癸

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