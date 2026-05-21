2025年山難獲救率破93% 內政部：創近10年新高

近年山域活動人口增加及事故型態複雜化，內政部指出，從2024年起投入預算全面強化科技搜救，使去年山域事故獲救率提升至93.24%，創近10年來最高紀錄，獲救人數達648人，較10年前成長近3倍。

內政部今日部務會報安排國家公園署、消防署及空中勤務總隊，報告國家公園登山管理及山域救援精進作為辦理情形。內政部政務次長馬士元出席部務會報會後記者會指出，消防署自2024年起投入約新台幣7.5億元預算推動「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，強化科技搜救，使去年山域事故獲救率提升至93.24%，創近10年來最高紀錄，獲救人數達648人，較10年前成長近3倍。

國家公園署長王成機說，在防範山域事故上，國家公園署除增設防迷設施與導引標誌，也設置攜帶式加壓艙（PAC），協助高山症患者爭取黃金救援時間，各國家公園管理處也在雪季等高風險期間，加強裝備檢查與防迷標記；同時透過「台灣登山申請一站式服務網」與「國家公園登山報到APP」，推播即時氣象與環境資訊。

王成機說，已與運動部、農業部林業及自然保育署等相關部會研商，未來將配合主管機關制定登山活動管理專法，研擬高風險路線強制聘用合格嚮導等相關配套，提升全國管理一致性。

內政部也表示，5月28日將辦「2026山域活動安全與搜救系統精進研討會」，邀集中央及地方政府機關、學者專家、搜救實務團體及山域相關單位，共同探討山域活動安全、搜救體系、保險制度、公私協力及登山教育等議題，期望建立更具韌性的山域安全管理與救援機制。