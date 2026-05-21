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內政部：114年山難獲救率破93% 創近10年新高

中央社／ 台北21日電

內政部今天說，消防署自民國113年起投入預算全面強化科技搜救，使114年山域事故獲救率提升至93.24%，創近10年來最高紀錄，獲救人數達648人，較10年前成長近3倍。

內政部今天部務會報安排國家公園署、消防署及空中勤務總隊報告「國家公園登山管理及山域救援精進作為」與「2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會」辦理情形。

內政部政務次長馬士元今天在部務會報會後記者會指出，消防署自民國113年起投入約新台幣7.5億元預算推動「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，全面強化科技搜救，使114年山域事故獲救率提升至93.24%，創近10年來最高紀錄，獲救人數達648人，較10年前成長近3倍。

國家公園署長王成機表示，在防範山域事故上，國家公園署除增設防迷設施與導引標誌，也設置攜帶式加壓艙（PAC），有效協助高山症患者爭取黃金救援時間，各國家公園管理處也在雪季等高風險期間，加強裝備檢查與防迷標記。另也透過「台灣登山申請一站式服務網」與「國家公園登山報到APP」，推播即時氣象與環境資訊。

王成機說，為強化山域活動制度化管理，已與運動部、農業部林業及自然保育署等相關部會研商，未來將配合主管機關制定登山活動管理專法，研擬高風險路線強制聘用合格嚮導等相關配套，以提升全國管理一致性。

內政部表示，為提升山區原鄉部落在地自救互救能力，12支原民特搜隊15日成立，共216人，其中原住民比率達91.6%，期待能發揮在地經驗與地形熟悉優勢，平時在地支援山域事故救援任務；針對酬勞部分也在規劃中，盼長期留下人才。

此外，為深化山域安全與搜救制度交流，內政部將於28日辦理「2026山域活動安全與搜救系統精進研討會」，邀中央及地方政府機關、學者專家、搜救實務團體及山域相關單位，共同探討山域活動安全、搜救體系、保險制度、公私協力及登山教育等議題，期望建立更具韌性的山域安全管理與救援機制。

內政部

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