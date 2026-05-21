賴總統：推低碳智慧及具韌性建築 打造永續生活環境

賴清德總統今天表示，建築不只是鋼筋水泥的堆疊，更是城市文明與人民幸福感的展現；面對全球氣候變遷挑戰，營建產業也是台灣邁向2050淨零轉型的重要力量。總統強調，政府將持續推動低碳、智慧及具韌性建築發展，盼透過公私協力，打造更安全、宜居且永續的生活環境。

賴總統上午接見第26屆「國家建築金獎」暨第20屆「台灣誠信品牌」得獎單位代表致詞時表示，首先恭喜來自全國各地政府與民間各單位，歷經嚴謹評選脫穎而出，獲得「國家建築金獎」及「台灣誠信品牌」肯定。總統特別感謝台灣永續關懷協會長年舉辦兩個獎項，尤其在創會理事長張清芳、現任理事長江永昌以及建築界夥伴的努力下，從921震災之後，持續引領社會關注建築安全與居住品質的重要性。

總統表示，過去20多年來協會結合各界力量，為民眾建立透明、安心的購屋參考指標，並且透過推動建築履歷、強化資訊透明等方式，促進營建產業朝向更健全、永續的方向發展。每一棟建築不只是鋼筋水泥的堆疊，更是城市文明的展現，從居住安全、公共設施到城市景觀及社區環境營造，都與民眾生活品質及幸福感息息相關。

總統表示，一個國家的進步除了表現在經濟發展成果，更體現在人民是否擁有安全、舒適、便利且永續的生活環境。特別是面對全球氣候變遷的挑戰，營建產業不僅是台灣經濟發展的重要支柱，更是邁向2050淨零轉型不可或缺的重要力量。

總統說，政府正依循2050淨零排放路徑持續推動住宅及建築轉型，從節能設計、再生能源導入、儲能設備配置以及智慧系統整合等面向著手，逐步建構低碳、智慧且具韌性的建築發展模式。同時也透過「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」擴大建築能效、老宅延壽以及培育人才等方式，加速住宅與建築部門轉型，希望在2030年達到住宅部門減碳35%的目標。

總統強調，淨零轉型不能只仰賴政府單方面推動，而是需要產官學研以及全民共同參與才能帶動整體轉型。現場所有的得獎單位不僅是建築品質的把關者，更是推動台灣產業升級以及城市進步的推手。當前政府正積極推動各項重大建設與城鄉發展計畫，期待未來能跟在場與會者以及更多優秀團隊深化合作，讓每一項建設都能兼顧人民需求、安全品質、城市美學以及永續發展，也進一步提升國家競爭力。

最後，總統再次恭喜所有獲獎者，並期許公私協力持續為民眾打造更安全、宜居且永續的生活環境。