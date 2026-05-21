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3.42億整治二仁溪惹議…環境部：避免遺毒再現 清理計畫需透明記錄

中央社／ 台北21日電
台南市二仁溪早年因非法廢五金拆解與傾倒大量廢棄物，導致河道堆積有害物質。聯合報資料照片
台南市二仁溪早年因非法廢五金拆解與傾倒大量廢棄物，導致河道堆積有害物質。聯合報資料照片

環境部針對二仁溪廢棄物清理，編列新台幣3.42億元預算，又另編1398萬元委辦費，遭國民黨立委質疑浮編。環境部長彭啓明今天表示，為避免遺毒再現，希望公私協力全程記錄。

位於高雄與台南交界的二仁溪，早年因非法廢五金拆解與傾倒大量廢棄物，導致河道堆積有害物質，嚴重影響周邊居民健康與生態環境。今年初台南市環保局指出，二仁溪沿線尚有4處場址未清理，其中台南市3處、高雄市1處。

立法院社福及衛環委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算等預算案。

國民黨立委王育敏提案指出，環境部針對「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，編列3.42億元供地方政府辦理實質挖掘，卻又編列1398萬元委辦費，用於追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業。

王育敏表示，針對二仁溪河道廢棄物清理的進度追蹤，應由環管署善盡督導職責，目前委外「協助追蹤」的作法，有浮編預算之嫌。

對此彭啓明接受媒體聯訪時表示，二仁溪污染是長久問題，現在就是要解決面對，經中央地方共同協調，由環境部負責。不過因為下挖過程可能對環境造成衝擊，需要公私協力監督施工，因此編列1000多萬費用。

彭啟明指出，二仁溪廢棄物屬電子廢棄物，是台灣歷史的傷痛，造成破壞環境、污染空氣、土地與河川的結果，雖然現在已被掩蓋住，但在大雨過後印刷電路板仍會露出，為避免過去遺毒再現，因此希望全程記錄，避免歷史反覆上演。

環境部資源循環署主任秘書石秉鑫表示，屆時將把開挖過程上網直播，供全民監督。

王育敏指出，預算不能浮濫編列、疊床架屋，不能給地方政府一筆錢後，再自己委辦監督、管理。最終該案未有共識，決議保留協商。

環境部 彭啓明 彭啟明

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