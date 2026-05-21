快訊

深陷風暴被質疑！林志玲閃電辭文策院董事 親上火線回應了

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

偷拍爭議延燒 張惇涵：研議加重刑責、加強溯源管理

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵上午前往立法院內政委員會審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分備詢。記者蘇健忠／攝影
行政院秘書長張惇涵上午前往立法院內政委員會審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分備詢。記者蘇健忠／攝影

醫美診所偷拍爭議延燒，行政院秘書長張惇涵今在立法院專案報告指出，行政院已跟自救會聯繫，將協助團體訴訟，答詢國民黨立委王鴻薇質詢時，也透露已跟相關部會開會，要求加強偵辦、加速辦理，目前監視設備已經扣押，同時請法務部跟相關單位研議是否加重刑責，也研擬是否能加強溯源管理。

張惇涵今出席立法院內政委員會審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分，他報告行政院施政計畫及收支預算案時，提及其中一項施政目標，推動個資保護、保障隱私安全，提出個資委員會組織法，立法院去年5月在委員會審議通過、6月朝野協商，依照憲法法庭判決，個資委員會應在去年8月成立，如今已延遲快一年，拚立法院繼續審查通過。

張惇涵也說，近期社會矚目的愛爾麗集團侵害隱私案，行政院日前跟自救會聯繫過，已推薦公益消保團體，並協助團體訴訟。

民進黨立委張宏陸質詢，近期大家關注醫美診所針孔偷拍，如果相關法令、個資委員會盡快成立，就有更大保護力道，詢問個資委員會籌備狀況如何？

張惇涵答詢，個資委員會目前運作得還算順暢，但盼立法院朝野能共同支持個資委員會成立，現已公布8項個資法的子法，以這次偷拍事件來說，子法有一項是檢查非公務機關落實個資保護情形作業辦法草案，明定主管機關中央地方應該要加強稽查，只待個資會成立能夠正式公告。

國民黨立委王鴻微質詢，既然行政院長卓榮泰說要加強平台管理、要不要修法？最近這種事件層出不窮，行政院支不支持？

張惇涵答詢說，他已經召集法務部、NCC、經濟部、教育部開會，針對個案已經要求加強偵辦、加速辦理，所幸目前監視設備及網路儲存裝置已經扣押，且還沒有流出狀況；場域部分都有法規可稽查、可罰，而針對行為部分，也請法務部跟相關單位研議是否加重刑責，至於設備部分也請財政部、經濟部及NCC等，看能否加強溯源管理。

張惇涵 偷拍 王鴻薇

延伸閱讀

針孔偷拍案頻傳 張惇涵：加強偵辦研議是否加重刑責

育兒留停新方案 張惇涵：投保薪資上限、月份將放寬調整

9家醫療集團被控偷拍…共70間店 刑事局：強力查緝阻斷影像散布

每月5千元成長津貼最快下周公布 張惇涵：涉及修法盼立院支持

相關新聞

偷拍爭議延燒 張惇涵：研議加重刑責、加強溯源管理

醫美診所偷拍爭議延燒，行政院秘書長張惇涵今在立法院專案報告指出，行政院已跟自救會聯繫，將協助團體訴訟，答詢國民黨立委王鴻薇質詢時，也透露已跟相關部會開會，要求加強偵辦、加速辦理，目前監視設備已經扣押，同時請法務部跟相關單位研議是否加重刑責，也研擬是否能加強溯源管理。

因應AI基本法上路 數發部將發布風險分類框架、教育部公告學習指引

人工智慧基本法今年初公布施行，國科會現已啟動2年法規調適期，現已要求各機關訂定風險管理規範，協助產業自訂指引；此外，數位部近日將發布風險分類框架，協助部會進行領域風險評估，針對高風險AI將要求標示警語、建立救濟機制；教育部也將於7月前公告人工智慧使用和學習指引。

「義守大學勇奪企業最愛南部私校冠軍雙榜！AI教育與產學模式培育新人才」

「就讀義守大學，接軌就業好未來!」義守大學多年深耕人才培育成果，持續獲得企業界高度肯定，2026年起先後榮獲1111人力銀行評選「南部企業主最愛私校大學生第一名」，以及、《遠見雜誌》「企業最愛大學生暨實習生」調查中獲得南部私校冠軍。此外，義守大學推動AI教育模式有成，在《遠見雜誌》2025年大學調查中，於AI力與永續力表現亮眼，獲評為「最具前景私立大學」。 義守大學表示，人才培育除重視專業知識與技能養成，更長期結合產學合作、企業實習與雙師制度，讓學生在學期間即能累積實務經驗，畢業後快速接軌職場需求，提升就業競爭力。因應AI時代來臨，義守大學於2018年即率先推動「X+AI」課程模式，其中「X」代表學生原有專業核心，「AI」象徵升級動能，協助學生在自身專業基礎上整合人工智慧應用能力，培養跨域競爭優勢。為讓學習內容真正貼近產業實戰需求，學校於2020年建置全國第二台NVIDIA超級電腦，並結合超級電腦運算中心、智慧科技創新中心、半導體先進製程虛實場域、智慧設計與製造中心及智慧醫學教育中心等資源，逐步打造完整AI實作基地與跨域創新平台。透過高階設備與真實情境應用，學生能直接參與智慧科技、半導

坦承中國AI市場已讓給華為 黃仁勳：已退出那個市場

•輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，該公司已把中國的AI晶片市場大致上「拱手讓給」大陸科技巨擘華為，因為美國的出口管制措施持續重塑全球AI半導體市場版圖。

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

隨著AI科技快速發展、數位生活型態改變，臺灣青少年成長需求也正面臨全新挑戰。為提供孩子在暑假期間更多元、安全且具教育意義的學習與探索機會，救國團5月21日（星期四）上午於劍潭海外青年活動中心舉辦「115年暑期休閒活動」記者會，正式宣布今年全國暑期活動全面展開，內容涵蓋戶外探索、科技創新、國際交流、STEAM教育、體能挑戰、情緒教育、藝術創作及團隊領導等多元領域，共規劃3227項、3444梯次、46056個報名名額，期盼陪伴青少年透過真實體驗，培養面對未來的重要能力。 今年救國團更以「造夢者集結！」作為暑期活動的重要精神主軸，希望號召全台青少年一起加入探索未來、勇敢築夢的行列。救國團表示，未來世界最重要的能力，不只是考試成績，而是能否擁有創造夢想、實踐夢想、解決問題與面對挑戰的能力。救國團希望透過多元暑期活動，陪伴孩子成為「自己人生的造夢工程師」，學習設計自己的未來、建構自己的能力藍圖。 救國團葛永光主任表示，現今青少年成長於數位與AI快速發展的時代，資訊取得雖然便利，但孩子真正需要培養的，其實是人際互動、團隊合作、解決問題、情緒韌性與面對真實世界的能力。AI或許可以幫助孩子快速找到答

關注高齡、身障者權益 立委呼籲推動「一縣市一適應運動場地」

全國身心障礙國民運動會將於本週六登場，立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會，指出運動政策不應只關注競技賽事與一般民眾的參與，更要回應身心障礙者、高齡者、慢性疾病及復健後民眾的日常運動需求，呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。