偷拍爭議延燒 張惇涵：研議加重刑責、加強溯源管理

醫美診所偷拍爭議延燒，行政院秘書長張惇涵今在立法院專案報告指出，行政院已跟自救會聯繫，將協助團體訴訟，答詢國民黨立委王鴻薇質詢時，也透露已跟相關部會開會，要求加強偵辦、加速辦理，目前監視設備已經扣押，同時請法務部跟相關單位研議是否加重刑責，也研擬是否能加強溯源管理。

張惇涵今出席立法院內政委員會審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分，他報告行政院施政計畫及收支預算案時，提及其中一項施政目標，推動個資保護、保障隱私安全，提出個資委員會組織法，立法院去年5月在委員會審議通過、6月朝野協商，依照憲法法庭判決，個資委員會應在去年8月成立，如今已延遲快一年，拚立法院繼續審查通過。

張惇涵也說，近期社會矚目的愛爾麗集團侵害隱私案，行政院日前跟自救會聯繫過，已推薦公益消保團體，並協助團體訴訟。

民進黨立委張宏陸質詢，近期大家關注醫美診所針孔偷拍，如果相關法令、個資委員會盡快成立，就有更大保護力道，詢問個資委員會籌備狀況如何？

張惇涵答詢，個資委員會目前運作得還算順暢，但盼立法院朝野能共同支持個資委員會成立，現已公布8項個資法的子法，以這次偷拍事件來說，子法有一項是檢查非公務機關落實個資保護情形作業辦法草案，明定主管機關中央地方應該要加強稽查，只待個資會成立能夠正式公告。

國民黨立委王鴻微質詢，既然行政院長卓榮泰說要加強平台管理、要不要修法？最近這種事件層出不窮，行政院支不支持？

張惇涵答詢說，他已經召集法務部、NCC、經濟部、教育部開會，針對個案已經要求加強偵辦、加速辦理，所幸目前監視設備及網路儲存裝置已經扣押，且還沒有流出狀況；場域部分都有法規可稽查、可罰，而針對行為部分，也請法務部跟相關單位研議是否加重刑責，至於設備部分也請財政部、經濟部及NCC等，看能否加強溯源管理。