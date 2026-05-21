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因應AI基本法上路 數發部將發布風險分類框架、教育部公告學習指引

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
人工智慧基本法今年初公布施行，國科會、數位部、教育部今日報告相關規劃。記者黃婉婷／攝影
人工智慧基本法今年初公布施行，國科會、數位部、教育部今日報告相關規劃。記者黃婉婷／攝影

人工智慧基本法今年初公布施行，國科會現已啟動2年法規調適期，現已要求各機關訂定風險管理規範，協助產業自訂指引；此外，數位部近日將發布風險分類框架，協助部會進行領域風險評估，針對高風險AI將要求標示警語、建立救濟機制；教育部也將於7月前公告人工智慧使用和學習指引。

立法院去年三讀人工智慧基本法，依照規定，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長任召集人、副院長任副召集人，並廣邀政務委員、部會首長、地方首長及學者專家與產業代表組成。該委員會將負責協調、推動及督導全國AI事務，並訂定「國家人工智慧發展綱領」。

國科會今赴行政院會報告「人工智慧基本法施行規劃」。報告指出，數發部已完成AI在兒少、人權、性別的影響評估，未來將發布風險分類框架，同時提供評估工具協助各部會進行領域風險評估。針對高風險AI應用，政府不僅要求必須明確標示警語，也將釐清責任歸屬並建立救濟補償機制。

對於風險分類框架上路時程，數發部次長侯宜秀說，目前已提報至行政院待核定中，希望很快通過，至於高風險類別將參考歐盟等國際認定標準，讓各部會有所依循；行政院發言人李慧芝說，政委22日將開會討論，有具體進度就會報告。

在公部門應用方面，國科會說，各政府機關須在近期內完成內部AI應用的情境盤點與風險識別評估，並於明年初完成訂定內控規範。為持續推動AI與倫理教育，教育部將於7月前公告人工智慧使用和學習指引，確保國人具備正確AI素養。

在中長期規劃上，國科會說，政府將於此法施行後2年內完成法規調適與行政措施改進。各目的事業主管機關將於2年內視需求訂定風險管理規範，並協助產業自訂指引；資料治理方面，數發部將訂定「促進資料創新利用發展條例」草案，建立資料開放、共享及再利用機制。

此外，教育部也在會中報告2026年至2029的「AI人才方舟計畫」，將從基礎建設、核心能力、數位驅動3個面向切入，並以數位內容充實計畫、新一代AI學習系統研發計畫、數位教學支持與輔導計畫、智慧教育師培聯盟、科技領域AI素養強化計畫，及教育大數據分析計畫等6項配套子計畫工作，全面構築中小學教師與學生的AI智慧教育基礎。

至於數位部所報告的「AI產業人才認定指引3.0」，將與行政院人事行政總處合作，預計今年6月發布「AI公務人才認定指引」。為因應人工智慧基本法上路，新版本新增AI治理素養，使用者應具備能了解AI衍生的系統、人機互動、社會衝擊風險的能力；針對代理式A工具迅速普及，在程式語言應用類型下新增「AI協作與開發」能力，使用者應具備能以自然語言引導AI協作撰寫程式的能力。

除了建構AI人才共通基準，數發部也致力整合公私夥伴打造AI生態系，例如納入人工智慧學校（AIA）和Meta共同推動「好好用AI」素養教材；與人工智慧科技基金會（AIF）聯名開發教材。國內指標性線上學習平台Hahow好學校也正式加入。目前共25個民間夥伴，涵蓋18個訓練單位、4個認證機構和3個平台。

目前該指引在民間擴散的效果尚未非常明顯。數發部次長侯宜秀表示，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關的規定，未來是否要擴大可以再來研議。

人工智慧 數位部 教育部 國科會

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