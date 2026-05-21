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針孔偷拍案頻傳 張惇涵：加強偵辦研議是否加重刑責

中央社／ 台北21日電
立法院內政委員會21日邀行政院秘書長張惇涵等人列席，審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分。中央社
立法院內政委員會21日邀行政院秘書長張惇涵等人列席，審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分。中央社

多家醫美診所近期爆出隱藏針孔攝影機偷拍風波。行政院秘書長張惇涵今天說，個案部分已要求加強偵辦，所幸相關監視設備都已扣押，目前還沒有流出狀況；地檢署也已對逾400個場所加強稽查，並將研議是否加重刑責。

立法院內政委員會今天邀行政院秘書長張惇涵等人列席，審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分。

民進黨立委張宏陸質詢時問，行政院預計成立個人資料保護委員會，目前籌備處狀況如何。張惇涵答詢時說，個資會籌備處運作順暢，依憲法法庭判決應在去年8月正式成立，很遺憾立法院去年5月初審相關組織法、6月召集一次協商後，至今沒新進度，希望立法院不分朝野能共同支持個資會盡快成立。

張宏陸表示，近期醫美診所針孔偷拍事件，若個資會盡早成立，就有很大保護力道。張惇涵說，以這次醫美事件，或其他涉及身體隱私的場域，目前雖然有個資法可保障，但執行上仍因子法待個資會成立後公告，個資會早一天成立，就是對民眾隱私權早一天保障。

張惇涵表示，這次醫美診所事件後，法務部9個地檢署同時啟動偵查，警方系統配合中央，中央加地方展開對逾400個場所偵查，教育系統、衛福系統也結合地方加強稽查，希望能遏止所有不法行為。

國民黨立委王鴻薇質詢時問，針孔攝影機無所不在，最近醫美診所、月子中心、大型商場都有，北市府去年就發函給行政院，希望就針孔攝影機做源頭式管理，例如買賣實名制。網路上隨手可得的針孔攝影，例如像螺絲釘、水杯等造型的攝影機，須專案管理。

張惇涵表示，他最近已找法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、教育部等召開會議，就個案部分，已要求加強偵辦、加速辦理，所幸目前相關監視設備都已經扣押，還沒有流出狀況，會密切關注。

張惇涵說，場域部分，目前都有法規可稽查、可罰；行為部分，請法務部與相關單位研議，是否加重刑責；設備部分，請財政部、經濟部、NCC是否能做到加強溯源機制。

張惇涵表示，他請教過專家，實務上可能有些受到家暴的女性，需要類似設備來反偵蒐，保護自身權益，如果貿然就實施實名制，或是原則禁止，對她們來說可能也是另一種傷害。設備源頭管理會有加強方案，無論是男性、女性，偷拍行為都是天理不容。

張惇涵 偷拍 醫美 針孔攝影機 隱私權

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