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「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

文／ 救國團

隨著AI科技快速發展、數位生活型態改變，臺灣青少年成長需求也正面臨全新挑戰。為提供孩子在暑假期間更多元、安全且具教育意義的學習與探索機會，救國團5月21日（星期四）上午於劍潭海外青年活動中心舉辦「115年暑期休閒活動」記者會，正式宣布今年全國暑期活動全面展開，內容涵蓋戶外探索、科技創新、國際交流、STEAM教育、體能挑戰、情緒教育、藝術創作及團隊領導等多元領域，共規劃3227項、3444梯次、46056個報名名額，期盼陪伴青少年透過真實體驗，培養面對未來的重要能力。

今年救國團更以「造夢者集結！」作為暑期活動的重要精神主軸，希望號召全台青少年一起加入探索未來、勇敢築夢的行列。救國團表示，未來世界最重要的能力，不只是考試成績，而是能否擁有創造夢想、實踐夢想、解決問題與面對挑戰的能力。救國團希望透過多元暑期活動，陪伴孩子成為「自己人生的造夢工程師」，學習設計自己的未來、建構自己的能力藍圖。

救國團葛永光主任於2026暑期活動記者會致詞。 圖／救國團
救國團葛永光主任於2026暑期活動記者會致詞。 圖／救國團

救國團葛永光主任表示，現今青少年成長於數位與AI快速發展的時代，資訊取得雖然便利，但孩子真正需要培養的，其實是人際互動、團隊合作、解決問題、情緒韌性與面對真實世界的能力。AI或許可以幫助孩子快速找到答案，但人生沒有標準答案，未來真正重要的，是孩子是否有能力成為自己人生的設計者與造夢者。

葛主任指出，近年「工程師」成為許多年輕人與家長心中代表未來、專業與競爭力的重要象徵，但人生最重要的工程，其實是學會經營自己的人生、設計自己的未來。因此，救國團今年暑期活動特別提出「人生造夢工程師」的概念，希望孩子不只是學知識、學技能，更能在活動過程中培養創造力、行動力與面對世界的勇氣。

葛主任表示：「我們希望孩子未來不只是成為科技工程師，更能成為自己人生的工程師。懂得為自己設定目標、規劃方向、克服困難、完成夢想。救國團今年暑假，就是一場全台造夢者的大集結。」

葛主任強調，暑假不應只是課業補強或單純消磨時間，更是孩子探索興趣、建立自信、認識世界的重要階段。救國團長期辦理青少年活動，始終相信「教育不只在教室，成長也不只在課本」，因此今年暑期活動特別設定｢AI營隊、經典再現、公益圓夢｣三大主軸，強調「探索、體驗、學習、成長」四大核心，希望孩子能走出螢幕、走進自然與社會，在團體互動與生活體驗中培養未來所需能力。

今年救國團暑期休閒活動內容十分多元，包括森林探索、海洋冒險、登山挑戰、公民探索、SEL情緒教育、AI科技、無人機、STEAM創作、食農教育、藝術手作、體能運動及國際交流等豐富課程。

其中，全國性特色營隊包括「玩轉城市小小公民探索營」、「青春存檔中｜台南影像旅行營」、「慢慢龜熱血出任務・SEL冒險營」、「墾丁海陸雙棲探險營」、「MISSION綠島定向海洋冒險營」、「南橫摘星計畫」等，希望透過戶外探索與團隊體驗，培養孩子獨立思考與團隊合作能力，也讓每位參與者在挑戰與冒險中，逐步建立實現夢想的自信與能力。

此外，因應AI與科技教育趨勢，救國團今年亦推出多項創新科技營隊，包括｢AI 醫療科學工作坊｣、「AI短影音創作營」、「AI虛擬主播創意體驗營」、「未來工程師AI機器人科學探索營」、「兒童無人機」及「無人機×飛行足球大冒險」等，讓孩子透過有趣且具啟發性的課程接觸科技，同時培養創造力、邏輯思考與問題解決能力。救國團表示，希望孩子在學習科技的同時，也能學會如何運用科技實現自己的夢想，成為兼具創意、行動力與人文溫度的新世代造夢工程師。

在國際交流方面，今年也持續規劃美國、日本、韓國及泰國等海外參訪與交流活動，包括美東大學參訪營、紐約文化體驗營、日本東京琦玉大學參訪交流、日本冰見、能登半島、金則大學參訪、韓國首爾梨花中學參訪交流、泰國曼谷法政大學參訪交流等活動，希望協助青少年拓展國際視野，提升跨文化理解與全球競爭力，讓孩子看見更大的世界，也看見更多未來的可能。

葛主任強調，救國團辦理青少年活動已有多年經驗，除重視課程內容與學習價值外，更高度重視活動安全與生活照顧，從活動規劃、輔導員訓練、安全管理到緊急應變機制，皆有完整制度與專業團隊，希望讓孩子玩得開心、學得充實，家長也能真正安心與放心。

救國團表示，今年暑期休閒活動預計辦理超過3,000梯次，提供近4萬6千人次參與機會，期盼透過更多元且具教育意義的活動內容，陪伴青少年度過充實而有收穫的暑假，也讓每一位孩子都能在探索與挑戰中，找到屬於自己的夢想與未來方向，勇敢成為自己人生的造夢工程師。

2026救國團暑期活動記者會主持人葛永光主任與全體貴賓合影。 圖／救國團
2026救國團暑期活動記者會主持人葛永光主任與全體貴賓合影。 圖／救國團

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