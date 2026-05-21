關注高齡、身障者權益 立委呼籲推動「一縣市一適應運動場地」

全國身心障礙國民運動會將於本週六登場，立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會，指出運動政策不應只關注競技賽事與一般民眾的參與，更要回應身心障礙者、高齡者、慢性疾病及復健後民眾的日常運動需求，呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」計畫。

張雅琳指出，政府舉辦很多賽事，但很多人連場地都進不去。目前許多健身房缺乏適應設備，公共場館與校園場地也存在無障礙設施不足的問題，顯示運動政策過於集中於健康的人，忽略需要支持族群的日常運動權益。

張雅琳提到，台灣高齡人口比例已突破20％，身心障礙人口也持續增加，未來需要適應運動支持的人只會越來越多。運動部在去年成立並設立適應運動司後，應盤點全國適應運動資源，推動「一縣市一適應運動場地」計畫，讓適應運動普及化。

沈伯洋表示，他一直強調所謂「真、善、美」，也就是每一個縣市都需要有適應運動場地。「真」就是要符合大家的需求，「善」指的就是人權的保障，「美」則是一定要達到前面這兩個以後，這種均衡的態勢才叫做美。

沈伯洋指出，在建造場館的過渡期時，有些國家也會有移動式的設施。有一種比電動小巴再大一點的移動式設施，在不同的時段到不同的社區，提供運動的場地，且有教練陪伴。不只是每個縣市都要有適應場館，在過渡時期也可以把這樣的觀念納入思考，保障全國民眾想要運動的心情。

輪椅夢公園執行長陳國嘉指出，台灣高齡者及身心障礙者人口比例已超過25％，但多數縣市缺乏真正具備「多元適應運動」功能的場館。這類場館不只是無障礙空間，也應具備通用設計、客製化器材、專屬輔具，並配置教練及運動治療等專業人員。

台灣障礙青年協會理事梁惠芯說，推動「一縣市一適應運動場地」時，不能只看場館是否無障礙，更要重視交通可及性，讓障礙者真正到的了、進得去。適應運動場地也不能只有硬體，也需完整教育及支持系統，期待未來政策能打造讓障礙青年被理解、平等參與社會的環境。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟表示，承辦單位應調整服務理念，避免一律要求障礙者必須有陪同者才能使用設備，而應依個別能力提供支持服務，尊重障礙者自主運動的權利。