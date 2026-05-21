快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

關注高齡、身障者權益 立委呼籲推動「一縣市一適應運動場地」

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會。記者王小萌／攝影
立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會。記者王小萌／攝影

全國身心障礙國民運動會將於本週六登場，立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會，指出運動政策不應只關注競技賽事與一般民眾的參與，更要回應身心障礙者、高齡者、慢性疾病及復健後民眾的日常運動需求，呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」計畫。

張雅琳指出，政府舉辦很多賽事，但很多人連場地都進不去。目前許多健身房缺乏適應設備，公共場館與校園場地也存在無障礙設施不足的問題，顯示運動政策過於集中於健康的人，忽略需要支持族群的日常運動權益。

張雅琳提到，台灣高齡人口比例已突破20％，身心障礙人口也持續增加，未來需要適應運動支持的人只會越來越多。運動部在去年成立並設立適應運動司後，應盤點全國適應運動資源，推動「一縣市一適應運動場地」計畫，讓適應運動普及化。

沈伯洋表示，他一直強調所謂「真、善、美」，也就是每一個縣市都需要有適應運動場地。「真」就是要符合大家的需求，「善」指的就是人權的保障，「美」則是一定要達到前面這兩個以後，這種均衡的態勢才叫做美。

沈伯洋指出，在建造場館的過渡期時，有些國家也會有移動式的設施。有一種比電動小巴再大一點的移動式設施，在不同的時段到不同的社區，提供運動的場地，且有教練陪伴。不只是每個縣市都要有適應場館，在過渡時期也可以把這樣的觀念納入思考，保障全國民眾想要運動的心情。

輪椅夢公園執行長陳國嘉指出，台灣高齡者及身心障礙者人口比例已超過25％，但多數縣市缺乏真正具備「多元適應運動」功能的場館。這類場館不只是無障礙空間，也應具備通用設計、客製化器材、專屬輔具，並配置教練及運動治療等專業人員。

台灣障礙青年協會理事梁惠芯說，推動「一縣市一適應運動場地」時，不能只看場館是否無障礙，更要重視交通可及性，讓障礙者真正到的了、進得去。適應運動場地也不能只有硬體，也需完整教育及支持系統，期待未來政策能打造讓障礙青年被理解、平等參與社會的環境。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟表示，承辦單位應調整服務理念，避免一律要求障礙者必須有陪同者才能使用設備，而應依個別能力提供支持服務，尊重障礙者自主運動的權利。

運動 張雅琳 運動部

延伸閱讀

身體感覺賽道…全障運保齡球賽視障選手「全倒」不是夢

羽球／羽協理事長改選 許安進當選

學者建議：復康巴士跨平台預約 推企業協力

柔道夢碎…黃楷倫半癱熱情不減 續拚三鐵5連霸

相關新聞

坦承中國AI市場已讓給華為 黃仁勳：已退出那個市場

•輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，該公司已把中國的AI晶片市場大致上「拱手讓給」大陸科技巨擘華為，因為美國的出口管制措施持續重塑全球AI半導體市場版圖。

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

隨著AI科技快速發展、數位生活型態改變，臺灣青少年成長需求也正面臨全新挑戰。為提供孩子在暑假期間更多元、安全且具教育意義的學習與探索機會，救國團5月21日（星期四）上午於劍潭海外青年活動中心舉辦「115年暑期休閒活動」記者會，正式宣布今年全國暑期活動全面展開，內容涵蓋戶外探索、科技創新、國際交流、STEAM教育、體能挑戰、情緒教育、藝術創作及團隊領導等多元領域，共規劃3227項、3444梯次、46056個報名名額，期盼陪伴青少年透過真實體驗，培養面對未來的重要能力。 今年救國團更以「造夢者集結！」作為暑期活動的重要精神主軸，希望號召全台青少年一起加入探索未來、勇敢築夢的行列。救國團表示，未來世界最重要的能力，不只是考試成績，而是能否擁有創造夢想、實踐夢想、解決問題與面對挑戰的能力。救國團希望透過多元暑期活動，陪伴孩子成為「自己人生的造夢工程師」，學習設計自己的未來、建構自己的能力藍圖。 救國團葛永光主任表示，現今青少年成長於數位與AI快速發展的時代，資訊取得雖然便利，但孩子真正需要培養的，其實是人際互動、團隊合作、解決問題、情緒韌性與面對真實世界的能力。AI或許可以幫助孩子快速找到答

關注高齡、身障者權益 立委呼籲推動「一縣市一適應運動場地」

全國身心障礙國民運動會將於本週六登場，立委張雅琳、沈伯洋與民間團體今共同舉行記者會，指出運動政策不應只關注競技賽事與一般民眾的參與，更要回應身心障礙者、高齡者、慢性疾病及復健後民眾的日常運動需求，呼籲運動部推動「一縣市一適應運動場地」計畫。

歷史上的今天／1981年民俗曲藝老師傅 齊集一堂展絕活

1981年5月21日，一批民俗藝人在施合鄭民俗文化基金會的邀請下，於台北耕莘文教院為都市「文化人」解說自清末以至現今各項民俗劇種在台灣發展演變的情形，這也是數年來難得一見的盛會。老藝人們連演帶說，展現平生絕活。他們說到各人在日據時代日本軍閥高壓政策下如何偷偷學戲，會場氣氛熱烈，持續了兩個半小時才散會。

台灣小說家楊双子獲頒國際布克獎 賴清德、蔡英文都道賀

台灣小說家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」英文版「Taiwan Travelogue」獲得國際文學大獎「國際布克獎」殊榮，這是首次有台灣文學作品獲頒國際布克獎。賴清德總統、前總統蔡英文今天都在社群上向楊双子撰寫以及譯者金翎道賀，賴總統還在520就職二周年演說中提及楊双子與金翎表示，這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

核三廠乾貯標案引討論　外界關切核安與採購審查機制

針對上星期五（5月15日）台電公司核能三廠用過核燃料室內乾式貯存招標案疑似有某種壓力計劃決給日系NAC團隊乙節？經查NAC團隊成員中竟然敦聘原替台電公司研究撰寫「核三廠用過核燃料乾式貯存案」採購規範與長時間參加標書初審作業的前顧問公司退休主管蔡榮煌先生，助理裁判下場擔任NAC團隊球員似有違國際「招標倫理」？本案另外一家同案競標的美國廠商Holtec International除在5月初針對NAC團隊所提供產品兩項「核能技術性能」嚴重不符合「台電公司招標規範」循政府採購法程序申訴之外，亦緊急呼籲政府暫停招標，待查明技術與招標違法問題後做最終決定，俾免徒勞並延誤核能三廠重啓時機；即若通過台電公司莫名的審查，應該不可能獲得政府「核能安全委員會」的執照審查許可？更不可能有國際保險公司願意處理工程與營運風險？ 按本年5月初針對NAC團隊所提供產品兩項「核能技術性能」嚴重不符合「台電公司招標規範」之申訴書迄未得明確回覆，茲再簡述如次： （1）經查日本Kanadevia Corporation (KVC)應係本件標案另一投標廠商NAC 團隊之乾貯系統製造商，負責為其生產貯存桶；根據 KVC 網站公開

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。