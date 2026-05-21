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WHA場邊發聲 青年藉國際交流提升台灣能見度

中央社／ 記者吳柏緯日內瓦20日專電
台灣醫藥衛生青年聯盟在世衛大會（WHA）期間於日內瓦舉辦專業論壇，同時參與多項倡議行動。副理事長胡芳瑜（左）與江翊潔（右）表示，藉這樣的場合與其他國家的青年學生交流、合作，讓更多人理解台灣議題與國際處境。中央社
台灣醫藥衛生青年聯盟在世衛大會（WHA）期間於日內瓦舉辦專業論壇，同時參與多項倡議行動。副理事長胡芳瑜（左）與江翊潔（右）表示，藉這樣的場合與其他國家的青年學生交流、合作，讓更多人理解台灣議題與國際處境。中央社

世界衛生大會（WHA）期間，許多來自世界各地的台灣青年來到日內瓦，透過舉辦專業論壇、參與倡議活動等方式，向世界傳達台灣的貢獻。他們期盼藉此場合與其他國家的青年學生交流、合作，讓更多人理解台灣議題與國際處境。

第79屆世界衛生大會於18日登場，台灣連續10年未獲邀請。雖然無法出席大會，但在場邊有許多的活動，包含橫跨不同醫藥衛生領域的專業論壇、智慧醫療展會，以及各式聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）的行動。

許多擁有醫藥衛生背景的青年也現身日內瓦，藉由舉辦論壇等活動擴展國際交流的機會，同時也藉此讓各國參與者更了解台灣在國際的醫療貢獻，以及面臨的困境。

台灣醫藥衛生青年聯盟今年也舉辦專業論壇，同時參與多項倡議行動。

台灣醫藥衛生青年聯盟訓練副理事長胡芳瑜、對外副理事長江翊潔在日內瓦接受中央社採訪時，分享自身參與相關活動的經驗，以及對於青年國際參與的看法。

胡芳瑜指出，國際參與能提升台灣的曝光並增加與其他組織的連結，同時能以更即時、更有創意的方式與各國青年組織交流合作、建立友誼。

她也以自身經驗為例，在交流的過程中發現有些外國青年並不知台灣被拒於WHA之外，「因此透過這樣的交流契機也能傳遞訊息，可以讓更多人知道台灣面臨的情況，或許也讓他們在心理上更支持台灣」。

江翊潔對此表示同感並分享去年前往紐約參與活動時，同樣發現有人並不知道台灣無法進入聯合國。她認為，透過倡議與經驗分享就如同種下種子，讓更多外國人同理台灣現況，即便這些人未來並不一定進入政府體制，彼此間也不一定有外交聯繫，但能夠對台灣更加友好。

在日內瓦的行動結束後，參與活動的成員會回到各自的生活場域，無論是回到台灣或是繼續在海外求學。要如何延續在WHA期間累積的能量與連結，也成為接下來各個組織、團體的挑戰。

江翊潔認為，可以透過合辦研討會讓活動落地生根，深化交流並吸引更多人參與，也可以善加利用社群媒體傳播。回到各自的生活圈後，也能向身邊的人分享，讓更多人了解現今的趨勢，並對於台灣的國際地位與處境更有意識。

胡芳瑜則表示，國際參與不應侷限於日內瓦的這段時間，而是持續的行動。回台後透過辦理培力工作坊與模擬世界衛生大會等活動，將在日內瓦的經驗帶回國內，啟發並吸引更多青年加入。

此外，她也提到，透過一次次參與國際活動，與過去結識的國際夥伴在不同場合重逢並建立更深的聯繫，甚至合辦新工作坊。每一次的國際參與不單只是展現成果，更能啟發並成為發現全新合作機會的契機。

WHA 青年 日內瓦 WHO

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