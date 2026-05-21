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台灣首見 台灣漫遊錄 獲國際布克獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台灣作家楊双子（左起）創作、金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲得英國國際布克獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。（歐新社）
台灣作家楊双子（左起）創作、金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲得英國國際布克獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。（歐新社）

英國時間十九日晚間，英國國際布克獎（International Booker Prize）公布，由台灣作家楊双子創作、台灣譯者金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。

總統賴清德昨在總統府發表執政二周年談話時，恭喜楊双子與金翎「這代表台灣的年輕人已經有實力在世界的舞台上發光發熱」。文化部長李遠第一時間向楊双子與金翎致贈賀函，並感謝兩人讓世界看到台灣。

「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」楊双子在頒獎典禮上表示，台灣文學的百年探問，實際正是台灣人對自由與平等的百年追求，「我相信文學有力量」。金翎則說，對自己及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將台灣文學簡化為鐵板一塊。

「有些人認為藝術與文學必須遠離政治，但我認為，文學無法自外於它所生長的土壤，就此而言，文學本質上從未脫離政治。」楊双子說，台灣文學發展史百年來其實不斷探問—台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？「台灣漫遊錄也加入探問這個問題的行列之一。」

「我始終相信文學有力量。」楊双子說，文學看似緩慢，但總是堅定行動；文學通常安靜，卻並不妨礙信念遠播；翻譯會造成時差，但可以跨越時間與空間的限制，「在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自我，也沒有放棄與他人對話。」

金翎表示，自己將英譯「台灣漫遊錄」視為對英文業界慣例的實驗性挑戰。英文的翻譯文學往往希望翻譯及譯者最好都是「隱形」的，但在這本書裡，有譯者注腳、序與後記，相同的書面漢字有三種不同的發音系統。比起原作，英文版需要讀者投入更多的心力，「因為它拒絕簡化台灣多語言、多族群、多元文化的現實。」

她指出，「台灣漫遊錄」二○二四年在美國出版以來，獲得未曾預料的強大關注，國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明台灣可以在國外訴說自己的故事。「但沒有任何一本小說應該扛起幫整個國家發聲的重擔。」期待更多譯者將台灣的聲音帶入英語世界。

出版此書的春山出版社表示，「台灣漫遊錄」至今已售出廿四國版權，在台灣銷售逾四萬本，在日本、美國與英國也都銷售破萬，小說已授權蓋亞改編成漫畫，由音樂製作人王希文製作音樂劇，也即將開發成國際合製影集，由世界柔軟影像公司製作。

金翎 楊双子 李遠 臺灣漫遊錄

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