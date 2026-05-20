台灣小說家楊双子獲頒國際布克獎 賴清德、蔡英文都道賀

台灣小說家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」英文版「Taiwan Travelogue」獲得國際文學大獎「國際布克獎」殊榮，這是首次有台灣文學作品獲頒國際布克獎。賴清德總統、前總統蔡英文今天都在社群上向楊双子撰寫以及譯者金翎道賀，賴總統還在520就職二周年演說中提及楊双子與金翎表示，這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

賴總統在臉書表示，在頒獎典禮上，楊双子與金翎的感言，深深打動了我們，更向全世界展現了台灣堅定的信念與不屈的靈魂。楊双子提到，面對曾經的殖民歷史與強權威脅，文學始終充滿力量，堅定地與世界對話。她將這份榮耀獻給家鄉，並驕傲地宣告，台灣文學的百年探問，正是台灣人對自由與平等的百年追求；金翎也說，會持續把台灣的聲音帶到英語世界。

賴總統表示，​謝謝楊双子與金翎，以創作與翻譯為台灣文學開創嶄新的一頁，將台灣的故事帶到了世界文學的最高殿堂。

蔡英文在臉書表示，「臺灣漫遊錄」榮獲2026年國際布克獎，這是台灣文學重要的歷史時刻，也是世界看見台灣故事的一刻。這部作品成為第一部獲得國際布克獎的華文小說，也讓台灣文學在國際舞台上，留下新的里程碑。

蔡英文說，她很喜歡楊双子在得獎時所說的：「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」

蔡英文表示，謝謝楊双子用文學書寫台灣，謝謝金翎用翻譯讓更多讀者走進台灣。你們讓世界知道，台灣不只有科技的實力、民主的韌性，也有深厚而動人的文化力量。