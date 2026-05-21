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「義守大學勇奪企業最愛南部私校冠軍雙榜！AI教育與產學模式培育新人才」

文／ 義守大學

圖／義守大學提供
圖／義守大學提供

「就讀義守大學，接軌就業好未來!」義守大學多年深耕人才培育成果，持續獲得企業界高度肯定，2026年起先後榮獲1111人力銀行評選「南部企業主最愛私校大學生第一名」，以及、《遠見雜誌》「企業最愛大學生暨實習生」調查中獲得南部私校冠軍。此外，義守大學推動AI教育模式有成，在《遠見雜誌》2025年大學調查中，於AI力與永續力表現亮眼，獲評為「最具前景私立大學」。

義守大學表示，人才培育除重視專業知識與技能養成，更長期結合產學合作、企業實習與雙師制度，讓學生在學期間即能累積實務經驗，畢業後快速接軌職場需求，提升就業競爭力。因應AI時代來臨，義守大學於2018年即率先推動「X+AI」課程模式，其中「X」代表學生原有專業核心，「AI」象徵升級動能，協助學生在自身專業基礎上整合人工智慧應用能力，培養跨域競爭優勢。為讓學習內容真正貼近產業實戰需求，學校於2020年建置全國第二台NVIDIA超級電腦，並結合超級電腦運算中心、智慧科技創新中心、半導體先進製程虛實場域、智慧設計與製造中心及智慧醫學教育中心等資源，逐步打造完整AI實作基地與跨域創新平台。透過高階設備與真實情境應用，學生能直接參與智慧科技、半導體、智慧醫療及智慧製造等領域實作訓練，接軌產業最前沿技術發展，強化未來就業與創新能力。

在多年AI教育基礎上，義守大學再於2025年正式推動「X+AI 2.0主題式課群」，進一步將人才培育模式由「學AI」進一步升級為「與AI協作（Learning with AI）」。整體課程架構涵蓋基礎力、進階力、應用力與倫理力四大面向，並聚焦智慧製造、智慧醫療照護與智慧永續環境三大應用場域，同步推動跨領域微學程，強化學生跨域整合與實務應用能力。除科技能力培育外，義守大學亦強調「科技之用，倫理為本」，將媒體識讀、資訊判斷、AI倫理與隱私保護等核心素養納入課程設計，培養兼具專業實力與價值判斷力的新世代AI人才。

義守大學指出，學校以長期前瞻視野布局AI教育，從課程創新、跨域學習到產學實戰，持續打造接軌未來的人才培育環境。「選擇義守，專業在手」不只是口號，更代表學生在校期間即可累積實務能力與國際競爭力。透過AI科技應用與跨域整合訓練，學生將具備面對未來產業變革的核心能力，在全球AI浪潮中掌握先機，成為引領產業創新的關鍵人才。

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