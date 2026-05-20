移民署多元政策宣導 AI動畫陪新住民輕鬆學法遵

為協助新住民更加了解台灣法令與公務申辦規定，內政部移民署今天在高雄市舉辦新住民家庭教育日及廉政宣導活動，透過AI動畫、互動交流傳達「不請託」等理念，寓教於樂。

移民署今天在高雄市一處咖啡館舉辦新住民家庭教育日及廉政宣導活動，協助新住民更了解台灣法令與公務申辦規定，避免因文化背景、生活習慣及法令認知不同，誤觸送禮、請託或行賄等相關規定。

活動內容跳脫傳統宣傳方式，移民署透過新聞稿表示，現場透過AI動畫、互動交流及有獎徵答，向新住民宣導「誠信守法、不送禮、不請託」的重要理念，在咖啡香中輕鬆傳遞依法申辦的重要性。

移民署提到，活動現場播放自製短篇動畫，故事以新住民家庭在台生活為背景，描述主角因擔心申辦案件進度不如預期，原想以送禮方式「表示感謝」，但在友人提醒及公務員耐心說明後，才了解公務人員辦理案件都必須依法行政，只要依正常程序申請即可，不需也不應透過送禮或請託方式處理。

由於動畫情節貼近日常生活，移民署說，不少新住民看完後笑稱「很像平常生活真的會遇到的事」；現場也安排廉政有獎徵答，透過簡單問答與互動方式，讓大家在輕鬆自在氣氛中，加深對法令遵循、公務申辦程序與廉潔觀念的認識。

移民署表示，隨著AI科技應用日益普及，政策宣導也可用更活潑、多元的方式呈現。這次結合家庭教育日，並選在咖啡館的輕鬆場域辦理，希望讓廉政教育不再是單向宣傳，而是能透過生活化情境與面對面交流，讓新住民更容易理解，也更願意主動參與。