管中閔分享4年前舊照！開會只有「上半身校長」掀起回憶殺

臉書日常跳出回憶貼文，讓人瞬間回到過去。台大前校長管中閔昨(19)日在臉書分享四年前新冠肺炎疫情期間貼文，當時他正在線上開會，上半身西裝筆挺，鏡頭外下半身卻是拖鞋配短褲，瞬間勾起網友回憶殺。

管中閔分享，「臉書跳出四年前貼文，那還是經常得開線上會議的時候，但照片留下珍貴紀錄」。他分享三張照片，正面照管中閔正面西裝筆挺，一臉專業對著電腦在開線上會議，畫面一轉兩張照片全身入鏡，只見他西裝之下，卻是短褲配拖鞋，超級反差。

當年是2022年5月，正值台灣新冠肺炎疫情高峰期，連續多天確診人數破萬，許多企業，都讓員工居家辦公，許多網友都有遠距開會的經驗，照片一出引發熱烈迴響。

管中閔分享四年前線上開會舊照，只見他上半身西裝筆挺，下半身竟是短褲拖鞋。圖/取自臉書

網友笑翻，「桌上管校長，桌下管爺們」、「有趣啊！ 校長大哥犠牲很大啊」、「好搞笑喔，讓我想到女主播報新聞的畫面」、「經典之作」。

網友感慨，「真快啊，四年了！但照片彷彿才四天前一般」。也有老師共鳴，「很懷念當年在校長領導下，一同抗疫的日子」、「管爺太可愛了！但那時很多老師們真的也是這樣」、「那時都要提醒自己，站起來時要把鏡頭關掉」、「每次上課前半小時都要貼出公告提醒家人：儘量避免經過鏡頭前，若是不得已要借道經過，必須要服裝整齊」。