快訊

怎麼回事？台股雙萬元破局 千金股驚現跌停潮

騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢逃逸還撞傷2警 一查又是毒駕

美股早盤／晶片股賣壓持續 美債殖利率創高、四大指數盡墨

聽新聞
0:00 / 0:00

「官方大小聲」要求遮字或脫衣 僑胞挺台參與WHA遊行遭打壓：荒謬

中央社／ 日內瓦19日專電
17日在日內瓦舉行的挺台參與WHA遊行受到打壓，參與僑胞表示，當天「世衛官方」要求遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是脫掉衣服，令人感到羞辱與荒謬。中央社
17日在日內瓦舉行的挺台參與WHA遊行受到打壓，參與僑胞表示，當天「世衛官方」要求遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是脫掉衣服，令人感到羞辱與荒謬。中央社

世界衛生大會（WHA）期間，台灣從官方到民間都面臨打壓。僑胞指出，17日在日內瓦舉辦挺台參與WHA遊行時，遭「世衛官方」施壓，要求遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是脫掉衣服，令人感到羞辱與荒謬。

由歐洲挺台健走協會、瑞士小旺萊文化協會等多個團體共同舉辦的挺台參與WHA遊行17日在日內瓦舉行，當天有百餘人參與，當中不乏許多支持台灣的國際友人。

在活動結束後不久隨即傳出，當天在遊行現場，許多參與民眾均受到來自「世衛官方」施壓。

參與這項活動的旅法僑胞莊丹琪接受中央社訪問時指出，遊行開始前，有「世衛官方」前來遊行集合地點，對著參與遊行的民眾「大小聲」。後來才知道，對方是要求他們遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是將T恤脫掉。

莊丹琪說，當時的集合地點擺放著「WhoCares,Taiwan Cares」的看板，結果「世衛官方」在這個地方要求參與民眾不能露出TAIWAN的字樣，相當荒謬。

他提到，當天很多父母是帶著未成年子女一起來參與這項活動，沒有經歷過這樣的情況，有人甚至因此被嚇哭。

莊丹琪提到，事發當下自己也一度不知所措，直到女兒詢問他「我們為什麼要把台灣蓋起來」時才驚覺情況不合理，「我們被羞辱與打壓，我們經歷了前輩、運動員與藝術工作者在國際上會遇到的事」。

他說，為了不要造成額外的紛爭與影響活動，於是決定先暫時配合，並在離開集合區域開始遊行後，才露出TAIWAN字樣。

過去在新聞上看到的事情，如今實際發生在自己身上，莊丹琪認為，這次遊行活動參與者的遭遇就如同台灣的縮影。特別是這次的活動有許多孩子一同參與，在什麼都不知道的情形下經歷這一切，沒有辦法保護家人和孩子，心疼和挫折感更強烈。

WHA 日內瓦 中央社 台灣 瑞士

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨說要讓台灣走向世界 卻連進WHA發聲都辦不到

石崇良：台灣未獲邀參與WHA　經驗難傳達是全球危機

美國首次未出席WHA 中方施壓增加？石崇良曝「感受到監視」

陸外交部：過去一年中國中央政府批准台灣參加WHO活動18人次

相關新聞

美國首次未出席WHA 中方施壓增加？石崇良曝「感受到監視」

美國今年退出世界衛生組織（WHO），外界關注世界衛生大會（WHA）等活動主導權是否落入中國大陸手中，而台灣今年已連續10年未獲邀參與，衛福部長石崇良率團前往當地遞交抗議信函，同時與各國專業人士交流。石崇良今受訪表示，今年私下仍感受來自中方的壓力，健走活動時感受被監視，民團舉辦台灣之夜，出席人數明顯減少。

「官方大小聲」要求遮字或脫衣 僑胞挺台參與WHA遊行遭打壓：荒謬

世界衛生大會（WHA）期間，台灣從官方到民間都面臨打壓。僑胞指出，17日在日內瓦舉辦挺台參與WHA遊行時，遭「世衛官方」...

彈性育嬰假擴大至6歲、產假天數增 勞動部長：政府補貼薪資、職代津貼

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」，有關育兒友善職場的部分，以「日」為單位的彈性育嬰將升級為「育兒假」，適用子女年齡擴大至6歲；產假、陪產檢及陪產假等也將增加天數。勞動部長洪申翰強調，將由政府補助新制多出來的薪資、津貼。

憲政首例！立院彈劾賴總統未過 56票同意、50票不同意

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

土方暫置工地 有淹水隱患

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。