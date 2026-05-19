「官方大小聲」要求遮字或脫衣 僑胞挺台參與WHA遊行遭打壓：荒謬

世界衛生大會（WHA）期間，台灣從官方到民間都面臨打壓。僑胞指出，17日在日內瓦舉辦挺台參與WHA遊行時，遭「世衛官方」施壓，要求遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是脫掉衣服，令人感到羞辱與荒謬。

由歐洲挺台健走協會、瑞士小旺萊文化協會等多個團體共同舉辦的挺台參與WHA遊行17日在日內瓦舉行，當天有百餘人參與，當中不乏許多支持台灣的國際友人。

在活動結束後不久隨即傳出，當天在遊行現場，許多參與民眾均受到來自「世衛官方」施壓。

參與這項活動的旅法僑胞莊丹琪接受中央社訪問時指出，遊行開始前，有「世衛官方」前來遊行集合地點，對著參與遊行的民眾「大小聲」。後來才知道，對方是要求他們遮住T恤上的「TAIWAN」字樣，或是將T恤脫掉。

莊丹琪說，當時的集合地點擺放著「WhoCares,Taiwan Cares」的看板，結果「世衛官方」在這個地方要求參與民眾不能露出TAIWAN的字樣，相當荒謬。

他提到，當天很多父母是帶著未成年子女一起來參與這項活動，沒有經歷過這樣的情況，有人甚至因此被嚇哭。

莊丹琪提到，事發當下自己也一度不知所措，直到女兒詢問他「我們為什麼要把台灣蓋起來」時才驚覺情況不合理，「我們被羞辱與打壓，我們經歷了前輩、運動員與藝術工作者在國際上會遇到的事」。

他說，為了不要造成額外的紛爭與影響活動，於是決定先暫時配合，並在離開集合區域開始遊行後，才露出TAIWAN字樣。

過去在新聞上看到的事情，如今實際發生在自己身上，莊丹琪認為，這次遊行活動參與者的遭遇就如同台灣的縮影。特別是這次的活動有許多孩子一同參與，在什麼都不知道的情形下經歷這一切，沒有辦法保護家人和孩子，心疼和挫折感更強烈。