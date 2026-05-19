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林佳龍參訪瑞士伯恩大學 捐贈蓬萊獎學金

中央社／ 台北19日電
外交部長林佳龍於世衛大會（WHA）期間訪問瑞士，今天赴伯恩大學參訪並代表政府捐贈「蓬萊獎學金」8萬瑞郎。圖／擷自林佳龍臉書
外交部長林佳龍於世衛大會（WHA）期間訪問瑞士，今天赴伯恩大學參訪並代表政府捐贈「蓬萊獎學金」8萬瑞郎。圖／擷自林佳龍臉書

外交部林佳龍於世衛大會（WHA）期間訪問瑞士，今天赴伯恩大學參訪並代表政府捐贈「蓬萊獎學金」8萬瑞郎，他致詞時強調台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，期待在新興科技、半導體及AI等領域開展合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍19日應邀赴瑞士伯恩大學世界貿易研究院（WTI）參訪，並代表政府捐贈「蓬萊獎學金」8萬瑞郎。

伯恩大學副校長Andrew Chan致詞歡迎林佳龍蒞訪，並分享與台灣大學等的學術交流，盼持續深化與台灣國際學術夥伴關係；伯恩大學世界貿易研究院長艾爾希格（Manfred Elsig）則感謝台灣多年來捐贈「蓬萊獎學金」，肯定台灣對培育國際經貿長才的貢獻。

林佳龍致詞指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，期待未來在新興科技、半導體及AI等領域開展合作；林佳龍引用愛因斯坦在伯恩大學任教期間發表的著名質能等價公式「E=mc²」，以教育意涵重新詮釋為「Education = Mentorship × Creative and CriticalThinking（教育＝引導啟發 × 創意與批判思考）」，強調培養學子獨立思考與創新能力的重要性，並表示台灣將持續支持國際經貿人才的培力。

林佳龍也特別感謝伯恩大學及WTI的熱情接待，展望未來，希望WTI持續作為台瑞乃至台歐的橋梁，共榮共好。

外交部說明，為提升台灣及開發中與低度開發國家優秀青年參與全球貿易體系能力，台灣於2020年與WTI合作設立「蓬萊獎學金」，每年資助台灣及開發中或低度開發國家會員各一名，攻讀WTI為期一年的國際經貿法律碩士學程，迄有台灣6名青年及衣索比亞、尼泊爾、孟加拉、賴索托及越南等國學子受獎，學成均投入相關領域貢獻所長。

林佳龍 瑞士 WHA 外交部

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