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IPAC串聯30國國會議員 強調討論台灣未來須有台灣參與

中央社／ 倫敦19日專電

來自30個國家的國會議員今天發布聯合聲明，強調將持續捍衛民主與法治，肯定台灣長久以來是「自治民主」社會，台灣的「自決權」必須受尊重、不容外力脅迫，任何攸關台灣前途的國際討論「都必須有台灣參與」。

今天參與發布聯合聲明的國會議員都是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。IPAC串聯逾40個國家和區域議會議員，以對北京立場強硬著稱。

「川習會」15日落幕，至今餘波盪漾，台灣議題尤其備受關注。今天的聲明有超過60位國會議員簽署支持，包括來自台灣的立法委員民進黨籍范雲和民眾黨籍陳昭姿。兩人也是IPAC在台灣的共同主席。

聲明指出，數十年來，台灣人民實踐民主，促成民主蓬勃發展，並展現公開透明的體制和具民意基礎的治理能夠讓自由茁壯。

聲明強調，台灣的自決權必須受尊重、不容外力脅迫。任何有關台灣政治地位與前途的國際討論「都必須有台灣參與」。將台灣2300萬人排除於攸關他們安全的討論之外，不僅是錯誤，更危及國際秩序穩定。

聲明提到，各國國會議員將繼續攜手國際社會，堅定與台灣同在，確保台灣人民將永遠是「自身命運的主人」。

根據IPAC提供的名單，除了台灣，簽署聯合聲明的國會議員另來自澳洲、阿爾巴尼亞、玻利維亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、捷克、愛沙尼亞、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、瑞士、烏克蘭、英國、美國，以及幾位歐洲議會（European Parliament）議員。

范雲 台灣

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