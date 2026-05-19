詹益樺自焚殉道37年 醫師陳永興出席淚憶當年

民主鬥士詹益樺37年前在鄭南榕出殯時引火自焚，今天長老教會等團體在竹崎親水公園舉行追思會，曾與鄭南榕一起為台灣民主打拚的醫師陳永興哽咽說，37年來一直難以面對這2人的死亡。

來自全台數百名民眾今天下午齊聚竹崎公園詹益樺銅像前，除追思詹益樺，也緬懷昔日為台灣民主打拚過的前輩黃昭凱、戴振耀、詹三原、林樹枝及陳婉真。追思會除陳永興現身，民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達、前立委許榮淑、民進黨立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁皆出席。

陳永興致詞說，鄭南榕出殯遊行是他舉辦的，37年來他都逃避參加追思活動，對於鄭南榕、詹益樺2人的死亡，一直難以面對，他自問多活37年到底在幹嘛，是否有為台灣更加打拚，為台灣的前途更加奉獻，講這段話時，陳永興一度老淚縱橫。

陳永興說，很多朋友已離世，他也接近離開的時候，他希望明年這樣的活動有1000人、2000人，甚至3000人來參加。他也對在場人士說，「台灣是獨立了沒錯，但還未建國」。

艾琳達則台語夾雜國語致詞，她說，台語很難學，與眾多民主前輩相處後，才學會一些；從美麗島時代以來大家都期待獨立建國，但目標還未達成，這要靠下一代繼續努力。

翁章梁表示，台灣作為主權獨立的國家，其自由、民主與人權的生活方式，是先人努力打拚的成果，不容任何人剝奪，民眾應堅定意志，共同捍衛這樣的生活。但在台灣社會仍存在不同聲音反對這一路線，對台灣的生存造成威脅。

翁章梁認為，每年民眾齊聚此地，不僅是追思詹益樺及其他烈士，更是在緬懷他們對台灣深厚的熱愛與奉獻精神，具有特殊意義。