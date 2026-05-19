快訊

不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點

刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

詹益樺自焚殉道37年 醫師陳永興出席淚憶當年

中央社／ 嘉義縣19日電

民主鬥士詹益樺37年前在鄭南榕出殯時引火自焚，今天長老教會等團體在竹崎親水公園舉行追思會，曾與鄭南榕一起為台灣民主打拚的醫師陳永興哽咽說，37年來一直難以面對這2人的死亡。

來自全台數百名民眾今天下午齊聚竹崎公園詹益樺銅像前，除追思詹益樺，也緬懷昔日為台灣民主打拚過的前輩黃昭凱、戴振耀、詹三原、林樹枝及陳婉真。追思會除陳永興現身，民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達、前立委許榮淑、民進黨立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁皆出席。

陳永興致詞說，鄭南榕出殯遊行是他舉辦的，37年來他都逃避參加追思活動，對於鄭南榕、詹益樺2人的死亡，一直難以面對，他自問多活37年到底在幹嘛，是否有為台灣更加打拚，為台灣的前途更加奉獻，講這段話時，陳永興一度老淚縱橫。

陳永興說，很多朋友已離世，他也接近離開的時候，他希望明年這樣的活動有1000人、2000人，甚至3000人來參加。他也對在場人士說，「台灣是獨立了沒錯，但還未建國」。

艾琳達則台語夾雜國語致詞，她說，台語很難學，與眾多民主前輩相處後，才學會一些；從美麗島時代以來大家都期待獨立建國，但目標還未達成，這要靠下一代繼續努力。

翁章梁表示，台灣作為主權獨立的國家，其自由、民主與人權的生活方式，是先人努力打拚的成果，不容任何人剝奪，民眾應堅定意志，共同捍衛這樣的生活。但在台灣社會仍存在不同聲音反對這一路線，對台灣的生存造成威脅。

翁章梁認為，每年民眾齊聚此地，不僅是追思詹益樺及其他烈士，更是在緬懷他們對台灣深厚的熱愛與奉獻精神，具有特殊意義。

鄭南榕 蔡易餘 翁章梁

延伸閱讀

柏林展出台灣街頭民主影像 前東德外長讚許轉型正義

519白色恐怖記憶日 受難者家屬杜銘哲：讓父親之名回到阿里山

綠營反彈 施正鋒：賴曾講 「親中愛台」事後也是大扭轉

李敏勇書寫「蔡桑」蔡焜霖 牽引台灣時代歷史

相關新聞

美國首次未出席WHA 中方施壓增加？石崇良曝「感受到監視」

美國今年退出世界衛生組織（WHO），外界關注世界衛生大會（WHA）等活動主導權是否落入中國大陸手中，而台灣今年已連續10年未獲邀參與，衛福部長石崇良率團前往當地遞交抗議信函，同時與各國專業人士交流。石崇良今受訪表示，今年私下仍感受來自中方的壓力，健走活動時感受被監視，民團舉辦台灣之夜，出席人數明顯減少。

彈性育嬰假擴大至6歲、產假天數增 勞動部長：政府補貼薪資、職代津貼

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」，有關育兒友善職場的部分，以「日」為單位的彈性育嬰將升級為「育兒假」，適用子女年齡擴大至6歲；產假、陪產檢及陪產假等也將增加天數。勞動部長洪申翰強調，將由政府補助新制多出來的薪資、津貼。

憲政首例！立院彈劾賴總統未過 56票同意、50票不同意

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

土方暫置工地 有淹水隱患

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

廢棄物清理法修正初審通過 光電板、風機葉片納入回收

立法院衛環委員會昨天初審通過「廢棄物清理法」修正草案，太陽光電板、風機葉片等納入回收廢棄物；為嚴懲非法棄置，刑期提高至最重七年，併科罰金最高一千五百萬元，若棄置於生態環境敏感地區，直接加重其刑二分之一，提前啟動債權保全，防止惡意脫產；公司負責人以及大股東負連帶責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。