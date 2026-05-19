美國首次未出席WHA 中方施壓增加？石崇良曝「感受到監視」

美國今年退出世界衛生組織（WHO），外界關注世界衛生大會（WHA）等活動主導權是否落入中國大陸手中，而台灣今年已連續10年未獲邀參與，衛福部長石崇良率團前往當地遞交抗議信函，同時與各國專業人士交流。石崇良今受訪表示，今年私下仍感受來自中方的壓力，健走活動時感受被監視，民團舉辦台灣之夜，出席人數明顯減少。

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行，台灣從2017年就沒有獲邀參與，石崇良仍依照往例率領世衛行動團赴當地，並舉辦四場專業論壇，分享台灣醫療公衛經驗。

石崇良今在日內瓦與國內媒體視訊連線，他說，雖然美國今年未派遣部長級等官員代表與會，但台灣在WHA期間，仍持續與多個理念相近國家進行交流，與往年相比，雙邊洽詢狀況沒有明顯落差，我仍積極參與技術性會議、周邊論壇。

石崇良說，今年在WHA大會上，有許多理念相近國家公開表達支持台灣參與WHA，但私下仍感受到中國大陸的壓力，如健走活動時，感受周邊有中國大陸的人監視活動，而由民間團體台灣醫界聯盟舉辦的台灣之夜活動，往年有許多友好的團體、友邦前來參與，但今年出席人數明顯減少，可能與中國大陸的壓力有關。

台灣連續10年未獲邀請，石崇良說，於WHA開幕前一天，我國也舉行國際記者會，對於WHA排除台灣，表達強烈的抗議，同時透過正式管道遞交抗議信給WHO秘書長譚德賽，要求讓台灣成為WHA觀察員參與相關會議。

今年積極展現台灣實力及可以做出對世界的貢獻，舉辦四場專業論壇，包括數位健康、C肝根除、癌症照顧及智慧醫療及健康產業展覽。

今年WHA主題是「重塑全球衛生：共同責任」（Reshaping Global Health: A Shared Responsibility），石崇良說，此為重新思考健康、分擔責任，台灣就是展現願意分擔責任，並分享健康議題成果，對於全球衛生有所助益。