519白色恐怖記憶日 受難者家屬杜銘哲：讓父親之名回到阿里山

國家人權博物館今天舉辦519白色恐怖記憶日典禮，政治受難者家屬杜銘哲表示，經數十年努力，2020年終獲促進轉型正義委員會平反，讓父親、部落醫師杜孝生之名「回到阿里山」。

杜銘哲上台致詞時，首先吟唱鄒族的祈福曲，隨後以自身成長經歷表示，回顧從吳鳳神話、「湯守仁叛亂案」到1986年的「湯英伸事件」，鄒族在不同歷史階段所背負的沉重傷痛，「自己過去70年來彷彿都在異鄉流浪，現在台語說得如此流利，是流浪的結果」。

杜銘哲的父親杜孝生，是出身阿里山鄒族部落的醫師，1952年在湯守仁等案中，被以「共同連續侵占公有財物」的貪汙罪名被判刑，導致其排除在叛亂案件的補償機制之外，更因「貪汙」汙名，長期難以獲得部落族人的理解與認同。

數十年來，杜銘哲持續不斷訪查，在眾多朋友幫助下逐一拼湊真相，2016年透過「模擬憲法法庭」引起社會關注；2020年由促進轉型正義委員會認定屬司法不公，撤銷原判決。遲來的平反，杜銘哲終於讓父親杜孝生的名字重新被社會看見，「讓他的名字回到阿里山」。

杜銘哲表示，他現在回去阿里山就像遊客一樣，「要如何讓杜孝生的後代在離開阿里山之後仍能有自己的靈魂，是我這輩子最重要的事情」。即使經歷這麼多事情，台灣仍是塊寶島，大家要好好在台灣生活，「我對台灣這塊土地的未來仍然抱持樂觀與期待」。

今天的典禮包括行政院政務委員林明昕、行政院人權及轉型正義處長賴俊兆、文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、倡議519白色恐怖記憶日的政治受難者及家屬與連署者，共約150人出席。

李遠致詞表示，過去提到轉型正義，多是由法律及政治思考，但其實透過文化的角度，更能幫助社會對話，文化部會持續進行轉型正義的推動。

林明昕表示，40年前的今天，在龍山寺發起的綠色行動抗議戒嚴體制，最終讓威權當局走向解嚴。無數前輩們為爭取民主自由所付出的代價，國家絕不能遺忘、也不會虧待，「讓社會理解，民主從來不是理所當然，是今天白色恐怖記憶日最重要的意義」。