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扎根南投、邁向頂尖：南投縣啟動教育新政，擴編行政員額並祭出高額獎學金

文／ 南投縣政府教育處 提供

圖／南投縣政府教育處 提供
圖／南投縣政府教育處 提供

為落實「宜居城市、優質教育」的施政目標，南投縣長許淑華宣布自115學年度起，一方面透過調整國民中小學行政組織編制，優化行政員額配置，旨在減輕教師負擔，讓教學回歸專業；另一方面則祭出總經費達250萬元的獎勵方案，包含「學力精進」與「就近入學」雙管齊下，力求留才在地，拔尖扶弱，打造具有競爭力且有溫度的教育環境。

在推動「在地升學」與「留才導向」方面，縣府編列250萬元經費，從「學力精進」與「就近入學」雙管齊下。針對國中教育會考達成「增A減C」進步卓越的學校，縣府依規模核發5,000元至5萬元不等的團隊與個人獎勵金，鼓勵學校推動校本規劃與差異化輔導，縮短學習落差。此外，更祭出高額就近入學獎學金，吸引優秀學子留在縣內公立高中職就讀，依成績核發3萬至7萬5,000元獎學金；若五科均達精熟（A）且計10個「+」者，再加碼3萬元，個人最高可獲得10萬5千元獎學金 。同時，為展現普高與技高並重的教育方針，國中技藝競賽第一名學生選擇就讀本縣高中職，亦可獲得1萬元獎學金。

圖／南投縣政府教育處 提供
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圖／南投縣政府教育處 提供
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在落實「擴編行政處室組」與「回歸教學專業」方面，面對少子化與學生外流挑戰，學校行政業務不減反增，輔導案件與校園危機處理需求日益頻繁，導致教師兼任行政職務負荷過重，造成優秀人才快速流失及行政經驗斷層。為此，縣府宣布自115年8月1日起，正式調整國民中小學行政組織編制：國小部分，聚焦解決7至12班規模學校的「斷崖式」行政人力缺口，將原本的「2主任2組長」優化為「3主任3組長」，共增加38名行政人力。國中部分，則針對不同班級規模增加組長員額：4至6班學校增至3名組長；7至12班增至6名組長；13班以上統一調整為11名組長，總計增加26名教師兼任組長。此政策預計每年挹注2,372萬元經費，讓教師專注課堂教學。

圖／南投縣政府教育處 提供
圖／南投縣政府教育處 提供

圖／南投縣政府教育處 提供
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縣長許淑華強調，教育是城市永續發展的根基，也是南投培養未來人才的重要投資，投資行政穩健，就是投資教育品質，透過組織編制優化與設施改善，讓教師回歸專業。同時，縣府亦推動優秀學生出國獎學金及國際教育交流補助拓展學生視野，透過多元獎勵配套，整合各項教育資源，提升學生學力。教育處長王淑玲也指出，相關措施兼顧「進步導向」與「留才導向」，一方面引導學校聚焦教學創新與縮短學力落差，另一方面透過獎學金與銜接支持，讓在地就學也能接軌世界，打造家長信賴、孩子安心成長的學習型城市，實現扎根南投，放眼世界的願景。

（南投縣政府廣告）

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