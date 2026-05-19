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他嘆「按時繳一輩子保費」領嘸老年年金 衛福部：即起符合資格者自動發給

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部社保司長張鈺旋說，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。圖／聯合報系資料照片
衛福部社保司長張鈺旋說，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。圖／聯合報系資料照片

有民眾日前在Dcard發文指出，親人多年按時繳納國民年金保費，但離世時間恰好剛過65歲，與現行制度規定不符，包含喪葬給付、老年年金與遺屬年金等項目都無法請領，家屬感嘆「繳了一輩子保費，最後卻什麼都沒有」。衛福部社保司長張鈺旋說，此個案非常非常的特別，目前研擬針對沒有積欠國保的被保險人，將以主動式篩選處理，不需再提出申請，即直接撥給老年年金。

張鈺旋說，瞭解此事後，檢討評估，鑒於國保被保險人請領老年年金年齡需年滿65歲，請領條件具體明確，因此，為加強照顧國保民眾的退休生活，凡年滿65歲，且無欠保費之國保民眾，無待提出老年年金給付申請，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。

張鈺旋表示，她十分認真看完個案的貼文，個案涉及國保給付三件事情，包括喪葬給付、遺屬年金及老年年金。首先喪葬給付是為被保險人死亡時所給予，而所有社會保險都是相同的，如果被保險人超過65歲，就已經不再保險期間內，因此，該名個案死亡時已超過65歲，不在保險有效期間內，因此無法請領。

其次，國保的遺屬年金部分，主要是照顧原來依賴被保險人撫養、經濟弱勢等家屬，因此遺屬年金有年齡、工作能力、收入條件等相關規範，而該名個案沒有孩子，因此也沒有遺屬年金的問題。至於，老年年金給付方面，依勞保局作業，被保險人於接近65歲前約一個月會進行通知，被保險人必須於65歲前提出申請，準備入帳存摺等資料，但該個案則未提出，好像就變成兩頭落空。

張鈺旋說，針對老年年金給付應可以進行檢討，因為民眾都有按時繳費下，若還要求申請對民眾太過於嚴格，但有沒有提出申請，其實並非重要的必要條件，目前研擬放寬處理，針對沒有積欠國保的被保險人，將評估以主動式篩選處理，而這不涉及修法，可以用函釋或施行細則的方式來處理。

但另其他國保給付項目，如身心障礙、遺屬年金、生育給付及喪葬給付等，由於需審核相關資料，因此仍須由民眾檢附相關書件，向勞保局提出給付申請。衛福部表示，目前國保每月納保人數約290萬人，每月領取老年年金等各項保險給付人數172萬餘人，國保將持續守護民眾的基本經濟安全。

衛福部 國民年金 國保

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