民團舉辦黑臉行動 籲正視女性白色恐怖創傷

519行動組合等50個民間組織發起「找回消失的她們 黑臉行動」，民團今天表示，台灣追求轉型正義的道路上，有一群女性的身影和故事，長期被消失、被漠視，「黑臉行動」要讓威權時期國家暴力下女性的創傷記憶破土而出，重建她們的身影與尊嚴，進入民主台灣公共視野。

辜寬敏基金會、台灣人權促進會、鄭南榕基金會、陳文成博士紀念基金會等50個民間組織，今天下午在中正紀念堂堂體前廣場上演行動劇，舞者與民眾以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘。

主辦單位說，把臉塗黑的行動緣起於白色恐怖受難者潘英雪的故事。潘英雪是二二八受難者潘木枝醫師的長女，她讀高中時遭遇父親被行刑槍決的重大打擊；她自己也在23歲時，成為白色恐怖時期的黑囚，等煎熬到兒女成年後，她一夕精神崩潰。多年後，已失憶的潘英雪塗黑自己的臉，從埔里千里迢迢到台北尋找么弟潘信行，告訴他：「我是姊啦，不用怕！我變裝了（把臉塗黑），他們認不出我了」。

民團訴求，不分黨派，立法院必須恢復「519白色恐怖記憶日」，正視台灣的傷痕歷史；轉型正義不能停，威權象徵必須加速移除。台灣到今天仍以蔣介石這名獨裁者紀念堂做為首都的象徵，這是極大恥辱。

民團說，明確加害者責任與去除威權歷史殘餘，中央政府和台北市長應積極負起政治責任。民進黨政府要有明確時間表推動中正紀念堂轉型，要深化民主與人權教育，厚實台灣民主韌性，因應外來極權威逼。

他們呼籲，正視台灣女性的苦難和抵抗，讓潘英雪和更多女性的生命史進入台灣公共記憶。台灣歷史不能再忽視台灣女性的身影和聲音，讓被抹除的她們，重新現身。

白色恐怖受難者魏廷朝家屬魏筠表示，威權象徵沒有被移除之前，社會就無法公正地告訴下一代正確的歷史觀，「我們都是潘英雪，仍舊在祈求這個社會給我們一個公平的交代。」

潘英雪的弟弟潘信行向在場工作人員與表演者鞠躬，他說，姊姊已經在天上，假使她有看到，心中一定非常感動；歷史可以原諒，但是不可以忘記，今天就是在做記憶的事情，而不是仇恨。

白色恐怖受難者黃溫恭醫師的女兒黃春蘭也到現場，她說，家裡的悲劇不是隨著父親不見就沒有了，而是延續40年；她指著中正紀念堂說，這個地方對她而言就是一種霸凌、一種凌遲，到處都是中正路，「（蔣）中正就是殺死我父親的元凶」。