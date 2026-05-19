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國家公園署與慈濟簽MOU 5大面向深化合作

中央社／ 台北19日電

國家公園署今天與慈濟慈善事業基金會簽署合作意向備忘錄（MOU），雙方將從國際行銷與永續傳播、生態保育與永續體驗等5大面向深化合作。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，今天與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會正式簽署「永續志業守山海、大愛永續同行」合作意向備忘錄。

國家公園署長王成機表示，面對全球氣候變遷與生物多樣性流失的嚴峻挑戰，台灣在國家公園、濕地與海岸保育上持續精進治理，並積極與國際永續發展趨勢接軌。慈濟長期深耕環境韌性、環保教育與人道關懷，於全球具備深厚國際影響力與行動力，雙方理念高度契合，這次合作象徵國家公園永續治理邁向跨界整合的重要里程碑。

國家公園署指出，自民國114年起與慈濟展開多元交流合作，逐步建立合作基礎，促成這次正式簽署MOU，未來雙方將從國際行銷與永續傳播、生態保育與永續體驗、全民教育與環境學習、山林永續與健康促進、知識交流與政策發展等5大面向深化合作。

國家公園署說，此外，慈濟所擁有的「行動環保教育車」也將支援國家公園署各項大型活動與環境教育需求，透過行動展示方式，推廣資源循環、低碳生活及防災教育內容，突破場域限制，將永續理念帶入更多社區與偏鄉地區，擴大社會影響力。

慈濟

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