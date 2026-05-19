國家公園署與慈濟簽MOU 5大面向深化合作

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

2026-05-19 00:00