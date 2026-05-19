快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

彈性育嬰假擴大至6歲、產假天數增 勞動部長：政府補貼薪資、職代津貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今強調「0到18歲全程支持計畫」有關育兒友善職場的相關新制，多出來的假及其薪資，將由政府補助，避免增加企業成本負擔。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今強調「0到18歲全程支持計畫」有關育兒友善職場的相關新制，多出來的假及其薪資，將由政府補助，避免增加企業成本負擔。記者葉冠妤／攝影

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」，有關育兒友善職場的部分，以「日」為單位的彈性育嬰將升級為「育兒假」，適用子女年齡擴大至6歲；產假、陪產檢及陪產假等也將增加天數。勞動部長洪申翰強調，將由政府補助新制多出來的薪資、津貼。

卓榮泰今上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵召開行政院520記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來重大政策。其中「0到18歲全程支持計畫」，包括「彈性育嬰假」升級為「育兒假」，6歲前都可適用；另推動育嬰住宅、減稅優惠，婚假、產假、陪產假進行更合理規畫，達到照護、陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。

洪申翰會後補充，將更全面盤點友善育兒職場的相關制度，打破育兒勞工蠟燭兩頭燒的「時間貧窮」，政策將有三大目標，第一是提高爸爸參與育兒，擴大以「日」為申請單位的彈性育嬰假，並提高爸爸申請育嬰留職停薪的誘因，給予更高請假彈性的同時，也降低薪資減損；陪產檢及陪產假，則是鼓勵爸爸投入孕產過程的陪伴與學習，有利建立親職。

第二，職場人力調度部分，洪申翰說，針對中小企業，將由政府補助企業加發職代津貼、新聘人力獎勵。第三是給孕產媽媽多一些溫柔同理，因產假攸關孕婦身心恢復，研究顯示將有助降低產後憂鬱，8周產假的延長將納入檢討。

洪申翰強調，職場制度僵化不利勞工照顧家庭，恐怕導致人才流失，影響企業永續經營，政府將成為職場彈性的後盾，讓制度運作順利，為避免提高企業成本，所有育兒友善新制增加的薪資、津貼，都將由政府負擔，細節將於下周公布。

育嬰假 洪申翰 薪資

延伸閱讀

520政院撒利多 彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

勞工、軍公教今年都加薪 卓榮泰記者會邀功

對抗少子化 藍黨團提孩子健保免費、每月5千元育兒補助

相關新聞

彈性育嬰假擴大至6歲、產假天數增 勞動部長：政府補貼薪資、職代津貼

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」，有關育兒友善職場的部分，以「日」為單位的彈性育嬰將升級為「育兒假」，適用子女年齡擴大至6歲；產假、陪產檢及陪產假等也將增加天數。勞動部長洪申翰強調，將由政府補助新制多出來的薪資、津貼。

憲政首例！立院彈劾賴總統未過 56票同意、50票不同意

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

土方暫置工地 有淹水隱患

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

廢棄物清理法修正初審通過 光電板、風機葉片納入回收

立法院衛環委員會昨天初審通過「廢棄物清理法」修正草案，太陽光電板、風機葉片等納入回收廢棄物；為嚴懲非法棄置，刑期提高至最重七年，併科罰金最高一千五百萬元，若棄置於生態環境敏感地區，直接加重其刑二分之一，提前啟動債權保全，防止惡意脫產；公司負責人以及大股東負連帶責任。

【君綺高雄診所聲明】

首先，感謝媒體朋友及社會大眾對本事件的關心。針對高雄診所相關事件，君綺高雄診所在此說明：本院所現場所設置之設備皆為「外露式攝影機」，並非針孔攝影設備。我們依法取得當事人本人親自簽署之相關文件，包括「手術同意書」、「拍攝同意書」。目前在與主管機關溝通中，謝謝各位關心！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。