北士科與捷運紅線價值外溢　「北市工作、竹圍生活」已是大勢所趨

北市科受惠於輝達總部設立，帶進就業人口，區域居住需求明顯升溫。 圖／海悅廣告股份有限公司提供

在產業與交通雙引擎驅動下，台北居住版圖正悄然出現結構性轉變。隨著北投士林科技園區持續導入AI與半導體產業鏈，並受惠於輝達總部設立等相關題材帶動，高階就業人口快速集聚，區域居住需求明顯升溫。然而，園區周邊新案供給量體僅約千餘戶，在需求擴張下呈現供不應求，購屋門檻快速墊高。

在此背景下，具備交通可及性與價格優勢的外圍區域如：三重、北投，開始承接明顯外溢需求。其中還未被大多數人發現的未來新星，位於捷運紅線上的竹圍，因距離關渡僅一站之隔，成為銜接台北市門牌的第一站，被市場重新定位為「台北生活圈延伸帶」。透過台北捷運淡水信義線，從竹圍出發不僅可快速進入市中心，至北士科通勤時間亦約15分鐘，對就業族而言，形成具體可行的生活半徑。

觀察市場價格結構，目前北士科核心區已上看130萬元，周邊北投、士林、三重等區新案多已突破百萬元單價；相較之下，竹圍仍處於購屋基期的甜蜜點區間，在相同通勤時間條件下，形成明顯價差優勢，對於講求「通勤效率、生活機能與購屋負擔」三者平衡的自住型買方而言，竹圍已然成為理性購屋首選。

竹圍以民族、民權路為核心雙軸發展，周邊生活機能十分成熟。 圖／海悅廣告股份有限公司提供

除價格誘因外，竹圍生活機能亦具備成熟基礎。以民族路、民權路為核心的雙軸發展，串聯大型量販、超市、傳統市場及金融機構，日常生活所需一應俱全，形成完整的「步行生活圈」，被市場視為「銜接北市第一站」，兼具便利性與負擔能力的居住帶。

進一步從供給面觀察，竹圍可開發素地本就有限，尤其民族、民權軸線周邊的大基地更屬稀缺資源，在都市發展逐步飽和下，新案供給受限，為區域未來價格提供支撐條件。市場人士分析，當產業就業人口持續進駐北士科，通勤半徑15分鐘內的低基期區域，將成優先首選。

「光全御苑」規劃地上22層，步行到竹圍捷運站約400公尺，1500坪旗艦地標。 圖／海悅廣告股份有限公司提供

以預售新案「光全御苑」為例，基地約1500坪，屬於區內少見的大面積開發，產品規劃鎖定34至45坪三房格局，對應在地換屋與家庭型需求，加上步行到竹圍捷運站約400公尺的距離優勢，成為區內首屈一指的住宅開發案。全棟規劃地上22層、地下4層，並導入SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，搭配普利司通隔震墊系統，結構設計由日商織本構造設計團隊操刀，提升住宅安全性；此類結合鋼骨結構與隔震系統的高規格配置，多見於高端指標型建案，在區域住宅市場中相對稀有。

業界觀察指出，此類高規格產品的出現，滿足了市場對交通與生活機能的期待外，又提供了更高級的結構規格，可以住的更便利更安心，成為買方評估的重要參考指標。整體而言，在北士科產業聚落成形、捷運紅線交通優勢與區域價格落差三項因素交織下，竹圍已儼然轉化為「北市工作、竹圍生活」的實踐場域，隨著市場對通勤半徑與生活品質的重新評估，外溢效應已成趨勢。

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