土方暫置工地 有淹水隱患

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

台北市蔡姓建商有一大一小工地正在施工，兩個建案合計產出卅幾萬方土方，大案土方運往台北港暫置區，小案土方則低於兩萬方，利用大案的空地暫置中。他透露，很多小工地土方都去化不良，只能先暫置在工地內，防汛期恐有淹水隱憂，甚至仍有不少工地因此停工。

新北建商公會常務理事黃志桐表示，最近土方去化困境稍有緩解，大工地較能自力救濟，土方可先暫置初步分類；小工地則壓力山大，只能暫置等待消化，也確實有部分工地還在停工。市府有宣導要落實覆網防塵，汛期更要留意別讓土方漫流、堵塞下水道。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘說，公共工程的土方去化壓力相對低，民間小工地是較大隱憂，若有不慎恐有工安意外風險；雨水浸泡會增加土方壓力，對剛打好的連續壁等支撐結構造成負擔。

新北市工務局指出，比較去年同期，尚未開挖工地數量約增加百分之十，已經要求一一八○處工地完成防汛自主檢查，包含擋土設施、排水系統等，並同步啟動專案稽查，若有公安缺失須立即改善並列管，違者依法懲處。

北市副市長張溫德表示，受政策影響而暫置工地的土石方，已陸續運往台北港暫置。至於其餘零星民間工程土石方，除由土資場處理，若有暫置需求，市府也開放業者可先運至山豬窟暫置，解燃眉之急。

張溫德說，對仍暫置工區的土石方，已要求確實做好表層覆蓋防揚塵，也不容許土石方流入雨水下水道，造成防汛問題。市府也簡化行政作業，協助緩解土方去化壓力。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，目前是雙北都更、危老重建高峰期，土石方去化量大，不宜暫置工地過久，由於梅雨季的雨量及雨勢不亞於颱風，如果沒有妥為覆蓋及做好泥沙截流，很容易有局部的淹水之亂，中央應盡速盤點協助地方增加去化容量。