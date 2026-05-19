聽新聞
0:00 / 0:00

土方暫置工地 有淹水隱患

聯合報／ 記者張策林麗玉王慧瑛鄭朝陽／連線報導
很多小工地土方去化不良，只能先暫置在工地內，進入梅雨及颱風季，外界憂心恐堵塞下水道造成淹水。記者陳正興／攝影
很多小工地土方去化不良，只能先暫置在工地內，進入梅雨及颱風季，外界憂心恐堵塞下水道造成淹水。記者陳正興／攝影

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

台北市蔡姓建商有一大一小工地正在施工，兩個建案合計產出卅幾萬方土方，大案土方運往台北港暫置區，小案土方則低於兩萬方，利用大案的空地暫置中。他透露，很多小工地土方都去化不良，只能先暫置在工地內，防汛期恐有淹水隱憂，甚至仍有不少工地因此停工。

新北建商公會常務理事黃志桐表示，最近土方去化困境稍有緩解，大工地較能自力救濟，土方可先暫置初步分類；小工地則壓力山大，只能暫置等待消化，也確實有部分工地還在停工。市府有宣導要落實覆網防塵，汛期更要留意別讓土方漫流、堵塞下水道。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘說，公共工程的土方去化壓力相對低，民間小工地是較大隱憂，若有不慎恐有工安意外風險；雨水浸泡會增加土方壓力，對剛打好的連續壁等支撐結構造成負擔。

新北市工務局指出，比較去年同期，尚未開挖工地數量約增加百分之十，已經要求一一八○處工地完成防汛自主檢查，包含擋土設施、排水系統等，並同步啟動專案稽查，若有公安缺失須立即改善並列管，違者依法懲處。

北市副市長張溫德表示，受政策影響而暫置工地的土石方，已陸續運往台北港暫置。至於其餘零星民間工程土石方，除由土資場處理，若有暫置需求，市府也開放業者可先運至山豬窟暫置，解燃眉之急。

張溫德說，對仍暫置工區的土石方，已要求確實做好表層覆蓋防揚塵，也不容許土石方流入雨水下水道，造成防汛問題。市府也簡化行政作業，協助緩解土方去化壓力。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，目前是雙北都更、危老重建高峰期，土石方去化量大，不宜暫置工地過久，由於梅雨季的雨量及雨勢不亞於颱風，如果沒有妥為覆蓋及做好泥沙截流，很容易有局部的淹水之亂，中央應盡速盤點協助地方增加去化容量。

雙北 淹水 颱風 土方

延伸閱讀

竹科寶山用地開發環差過關 土石方去化尋求解方

控中工鄰損 攤商反被「查水表」 鍾小平：反向稽查中工

不再受淹水之苦 大仁支線滯洪池結合生態與休閒打造水岸後花園

短延時強降雨頻繁…風險升高 專家：防災應聚焦「少而強」

相關新聞

廢棄物清理法修正初審通過 光電板、風機葉片納入回收

立法院衛環委員會昨天初審通過「廢棄物清理法」修正草案，太陽光電板、風機葉片等納入回收廢棄物；為嚴懲非法棄置，刑期提高至最重七年，併科罰金最高一千五百萬元，若棄置於生態環境敏感地區，直接加重其刑二分之一，提前啟動債權保全，防止惡意脫產；公司負責人以及大股東負連帶責任。

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

土方暫置工地 有淹水隱患

進入梅雨及颱風季，雙北許多小型開發基地仍暫存開挖或拆除的營建土石方，建商表示，礙於去化困難，暫堆工地是不得已。學者也示警，梅雨季的風雨不亞於颱風，暫置土方的工地要防淹水之亂，中央也要加速調節去化管道。

【君綺高雄診所聲明】

首先，感謝媒體朋友及社會大眾對本事件的關心。針對高雄診所相關事件，君綺高雄診所在此說明：本院所現場所設置之設備皆為「外露式攝影機」，並非針孔攝影設備。我們依法取得當事人本人親自簽署之相關文件，包括「手術同意書」、「拍攝同意書」。目前在與主管機關溝通中，謝謝各位關心！

打造生生有平板 智慧學習再升級

彰化縣政府於5/18上午在彰化市國聖國小禮堂舉行「生生有平板」啟用記者會，彰化縣長王惠美等人與會。王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府今年投入縣款9億6,700萬元，採購近7萬台平板給全縣3至12年級學生(1~2年級於111年由教育部補助採購)，正式宣告達成全縣1至12年級(縣屬)「一生一平板」政策目標，再創數位教育轉型的新里程碑。彰化是百萬人口行政區中首位完成「生生有平板」的縣市，展現縣府推動數位教育、縮短城鄉落差的堅定決心。 王縣長指出，縣府持續推動「平等、創新、無界限」智慧學習城市，積極推動「智慧校園生態系」。透過整合數位學生證、「校園e指通」APP、圖書借閱系統及EIP平台，建置一站式親師溝通服務平台。同時導入校園物聯網的應用，不僅提升學校行政效率，也讓親師溝通更加便利。在AI與數位學習推動方面， 也獲得多項大獎。教育成功不能只靠學校，更需要老師、家長與政府共同努力，打造具有前瞻性的學習環境，讓孩子與國際接軌國際、擴展視野。期待每位彰化囡仔，都能「彰顯天賦、化育未來」，站上展望世界的舞台。 教育處表示，縣府重視教師與家長的共同參與，目前全縣教師皆

馬英九基金會5月21日再開董事會 李德維承諾提出調查結果

馬英九基金會今發布聲明指出，針對前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信一案，由於董事會今年3月27日成立三人調查小組後，至今仍遲未能提出調查報告。董事長馬英九遂特別於11日親自致電給調查小組成員薛香川、尹啟銘、李德維詢問調查進度，並邀請渠等出席5月21日董事會，增選新任董事成員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。