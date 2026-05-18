台義麻將友誼賽 另類挺台灣參與世界衛生大會

「台義麻將友誼賽」昨天在北義法恩沙（Faenza）市政廳盛大舉行，僑胞與台義友人以另類且富有文化特色的方式，共同表達對台灣參與世界衛生大會（WHA）的支持。

法恩沙市長伊索拉（Massimo Isola）、台灣駐米蘭辦事處處長林讚南應邀出席並主持開幕儀式，現場共有超過百位台義麻將愛好者共襄盛舉，氣氛熱絡。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，伊索拉致詞表示，法恩沙長期重視文化交流與國際友誼，很高興透過麻將這項兼具文化與社交意義的活動，促進義大利與台灣民間的互動與理解，也期盼未來持續深化雙方在文化及民間層面的交流合作。

林讚南致詞時特別感謝伊索拉的大力支持，在開賽前與來自波隆納、米蘭、羅馬等地僑胞，一同於法恩沙大教堂前合照，聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。

林讚南表示，麻將是深植於台灣文化的重要社交活動，不僅有助於訓練記憶與思考能力，也能促進人際交流，與健康及福祉息息相關。

林讚南強調，健康是普世基本權利，不應受到歧視，也不應受限於國界，台灣擁有卓越醫療體系，並於疫情期間對全球公共衛生安全作出重要貢獻，期盼國際社會支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並有意義參與5月18日至23日在日內瓦舉行的WHA，讓台灣能與世界攜手合作，共促全球健康與福祉。

駐米蘭辦事處表示，此次台義麻將友誼賽在「義大利麻將之友聯盟」主席瓜內提（Antonella Quaneti）、資深僑領夏漢瑩，以及波隆納台灣同鄉會會長鍾少雯等熱心僑胞協助籌辦下圓滿成功，不僅促成一場台義民間交流盛會，也展現各界對台灣參與世界衛生大會的支持。

與會僑界人士也在當天舉辦母親節餐會，並在法恩沙市政府安排下參觀市區文化景點。