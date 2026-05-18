快訊

爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

聽新聞
0:00 / 0:00

台義麻將友誼賽 另類挺台灣參與世界衛生大會

中央社／ 羅馬18日專電
來自義大利各地僑胞在北部城市法恩沙大教堂前聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。（駐米蘭辦事處提供）中央社
來自義大利各地僑胞在北部城市法恩沙大教堂前聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。（駐米蘭辦事處提供）中央社

「台義麻將友誼賽」昨天在北義法恩沙（Faenza）市政廳盛大舉行，僑胞與台義友人以另類且富有文化特色的方式，共同表達對台灣參與世界衛生大會（WHA）的支持。

法恩沙市長伊索拉（Massimo Isola）、台灣駐米蘭辦事處處長林讚南應邀出席並主持開幕儀式，現場共有超過百位台義麻將愛好者共襄盛舉，氣氛熱絡。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，伊索拉致詞表示，法恩沙長期重視文化交流與國際友誼，很高興透過麻將這項兼具文化與社交意義的活動，促進義大利與台灣民間的互動與理解，也期盼未來持續深化雙方在文化及民間層面的交流合作。

林讚南致詞時特別感謝伊索拉的大力支持，在開賽前與來自波隆納、米蘭、羅馬等地僑胞，一同於法恩沙大教堂前合照，聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。

林讚南表示，麻將是深植於台灣文化的重要社交活動，不僅有助於訓練記憶與思考能力，也能促進人際交流，與健康及福祉息息相關。

林讚南強調，健康是普世基本權利，不應受到歧視，也不應受限於國界，台灣擁有卓越醫療體系，並於疫情期間對全球公共衛生安全作出重要貢獻，期盼國際社會支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並有意義參與5月18日至23日在日內瓦舉行的WHA，讓台灣能與世界攜手合作，共促全球健康與福祉。

駐米蘭辦事處表示，此次台義麻將友誼賽在「義大利麻將之友聯盟」主席瓜內提（Antonella Quaneti）、資深僑領夏漢瑩，以及波隆納台灣同鄉會會長鍾少雯等熱心僑胞協助籌辦下圓滿成功，不僅促成一場台義民間交流盛會，也展現各界對台灣參與世界衛生大會的支持。

與會僑界人士也在當天舉辦母親節餐會，並在法恩沙市政府安排下參觀市區文化景點。

義大利 米蘭 麻將

延伸閱讀

駐清奈辦事處舉辦百人羽球賽 籲支持台灣參與WHA

世界衛生大會登場 外交部：逾50國行政或立法部門挺台參與

WHA開幕前友邦輪番發言挺台入世衛　強調台灣能幫忙

林佳龍、石崇良同赴日內瓦 攜手醫界、產業界與友邦展現台灣醫療實力

相關新聞

【君綺高雄診所聲明】

首先，感謝媒體朋友及社會大眾對本事件的關心。針對高雄診所相關事件，君綺高雄診所在此說明：本院所現場所設置之設備皆為「外露式攝影機」，並非針孔攝影設備。我們依法取得當事人本人親自簽署之相關文件，包括「手術同意書」、「拍攝同意書」。目前在與主管機關溝通中，謝謝各位關心！

打造生生有平板 智慧學習再升級

彰化縣政府於5/18上午在彰化市國聖國小禮堂舉行「生生有平板」啟用記者會，彰化縣長王惠美等人與會。王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府今年投入縣款9億6,700萬元，採購近7萬台平板給全縣3至12年級學生(1~2年級於111年由教育部補助採購)，正式宣告達成全縣1至12年級(縣屬)「一生一平板」政策目標，再創數位教育轉型的新里程碑。彰化是百萬人口行政區中首位完成「生生有平板」的縣市，展現縣府推動數位教育、縮短城鄉落差的堅定決心。 王縣長指出，縣府持續推動「平等、創新、無界限」智慧學習城市，積極推動「智慧校園生態系」。透過整合數位學生證、「校園e指通」APP、圖書借閱系統及EIP平台，建置一站式親師溝通服務平台。同時導入校園物聯網的應用，不僅提升學校行政效率，也讓親師溝通更加便利。在AI與數位學習推動方面， 也獲得多項大獎。教育成功不能只靠學校，更需要老師、家長與政府共同努力，打造具有前瞻性的學習環境，讓孩子與國際接軌國際、擴展視野。期待每位彰化囡仔，都能「彰顯天賦、化育未來」，站上展望世界的舞台。 教育處表示，縣府重視教師與家長的共同參與，目前全縣教師皆

馬英九基金會5月21日再開董事會 李德維承諾提出調查結果

馬英九基金會今發布聲明指出，針對前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信一案，由於董事會今年3月27日成立三人調查小組後，至今仍遲未能提出調查報告。董事長馬英九遂特別於11日親自致電給調查小組成員薛香川、尹啟銘、李德維詢問調查進度，並邀請渠等出席5月21日董事會，增選新任董事成員。

科技部前部長陳良基「多重器官衰竭」上葉克膜 甦醒時兩件事讓他極度恐慌

科技部前部長、台大前副校長陳良基在臉書透露，自己日前經歷了生死一線間的生命大搶救，所幸醫療團隊在加護病房內出動包含葉克膜、緊急插管與洗腎等各項急救手段，經十天密集救治順利穩定病情，如今他已可徒步行走。許多人被他的遭遇嚇到，紛紛留言，「大難不死，必有後福，代表國家和家庭還需要老師」。

基隆雨天變少 圖解近80年紀錄 防災為何更頭痛

基隆近年極端降雨屢破紀錄，基隆氣象站分析歷年資料，發現每10年升溫攝氏0.15度，且降雨天數變少，相較近80年前，基隆如今每年平均約少下1個月的雨，但歷史年均降雨量仍達3698毫米。

歷史上的今天／1958年伊王巴勒維遊日月潭 觀賞部落舞蹈

1958年5月18日，入住在涵碧樓的伊朗國王巴勒維，上午9時起床後，由副總統陳誠、外交部長葉公超及蔣緯國等陪同在潭泮散步數分鐘，隨後搭乘小艇遊湖，這位中東青年而英明的君王對日月潭的湖光山色極為欣賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。