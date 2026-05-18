馬英九基金會5月21日再開董事會 李德維承諾提出調查結果

馬英九基金會今發布聲明指出，針對前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信一案，由於董事會今年3月27日成立三人調查小組後，至今仍遲未能提出調查報告。董事長馬英九遂特別於11日親自致電給調查小組成員薛香川、尹啟銘、李德維詢問調查進度，並邀請渠等出席5月21日董事會，增選新任董事成員。

馬英九基金會表示，薛、尹二人未接電話。只有三人小組指定的發言人李德維有接聽，並於通話中向馬英九承諾，5月21日他將出席董事會，並通知調查小組其他二人一起出席，同時承諾將於5月21日董事會中提出三人調查小組之調查結果。

馬英九基金會表示，因上周末又有AI生成影片在網路平台及群組流傳，內容謊稱李德維等三人調查小組已辭職，且基金會已將蕭、王二人移送法辦，進而大肆抹黑攻擊基金會執行長戴遐齡及中廣前董事長趙少康、國安會前秘書長金溥聰等三人。由於前述影片內容乃心存惡意、憑空捏造，特此鄭重聲明澄清，以正視聽，並請社會大眾勿以訛傳訛相關不實言論。