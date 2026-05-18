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打造生生有平板 智慧學習再升級

文／ 彰化縣政府 提供

彰化縣長王惠美與小朋友一同操作平板。 圖／ 彰化縣政府 提供
彰化縣長王惠美與小朋友一同操作平板。 圖／ 彰化縣政府 提供

彰化縣政府於5/18上午在彰化市國聖國小禮堂舉行「生生有平板」啟用記者會，彰化縣長王惠美等人與會。王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府今年投入縣款9億6,700萬元，採購近7萬台平板給全縣3至12年級學生(1~2年級於111年由教育部補助採購)，正式宣告達成全縣1至12年級(縣屬)「一生一平板」政策目標，再創數位教育轉型的新里程碑。彰化是百萬人口行政區中首位完成「生生有平板」的縣市，展現縣府推動數位教育、縮短城鄉落差的堅定決心。

彰化縣正式宣告達成全縣1至12年級(縣屬)「一生一平板」政策目標，再創數位教育轉型的新里程碑。 圖／ 彰化縣政府 提供
彰化縣正式宣告達成全縣1至12年級(縣屬)「一生一平板」政策目標，再創數位教育轉型的新里程碑。 圖／ 彰化縣政府 提供

王縣長指出，縣府持續推動「平等、創新、無界限」智慧學習城市，積極推動「智慧校園生態系」。透過整合數位學生證、「校園e指通」APP、圖書借閱系統及EIP平台，建置一站式親師溝通服務平台。同時導入校園物聯網的應用，不僅提升學校行政效率，也讓親師溝通更加便利。在AI與數位學習推動方面， 也獲得多項大獎。教育成功不能只靠學校，更需要老師、家長與政府共同努力，打造具有前瞻性的學習環境，讓孩子與國際接軌國際、擴展視野。期待每位彰化囡仔，都能「彰顯天賦、化育未來」，站上展望世界的舞台。

彰化縣為百萬人口行政區中首位完成「生生有平板」的縣市。 圖／ 彰化縣政府 提供
彰化縣為百萬人口行政區中首位完成「生生有平板」的縣市。 圖／ 彰化縣政府 提供

教育處表示，縣府重視教師與家長的共同參與，目前全縣教師皆已完成數位學習基礎培訓，並累計辦理超過200場數位學習公開觀議課。透過20所數位學習重點學校領航，建立「手把手分區輔導網絡」，為教學現場提供強而有力的支持系統，並持續透過家長宣講與親子體驗活動，讓數位學習深入每個家庭。

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