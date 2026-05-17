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推動全民防災觀念…劉世芳：13萬人取得防災士證照 8歲到81歲都有

中央社／ 台北17日電
內政部長劉世芳。本報資料照片
內政部長劉世芳。本報資料照片

內政部劉世芳今天說，目前共13萬人取得防災士證照，年紀最輕為8歲、最高齡81歲，內政部也持續邀請國軍、替代役、村里長、大樓保全及計程車司機等各行各業加入，強化全民因應複合型災害能力。

內政部透過新聞稿表示，為推動全民防災觀念，今天下午首次運用文化公共空間「衛武營國家藝術文化中心」，結合20個宗教團體舉辦「台灣全民安全指引宣講會」，由劉世芳等人主講，並邀慈濟慈善基金會分享長期投入防災工作實務經驗及推動防災士培訓等相關成果，現場超過1000名民眾參與。

劉世芳表示，台灣位處地震帶且颱風頻繁侵襲，凸顯平時防災整備重要性。制度落實不能只靠政府，必須有更多具備災害知識的民間力量加入，防災士正是最關鍵的社區守護者。

高雄市政府警察局長趙瑞華指出，台灣全民安全指引協助民眾面對地震、海嘯等情境做好準備，提升應變能力，並建議民眾下載「警政服務APP」，即時查詢避難資訊與警政服務。

高雄市政府消防局長王志平宣導，應在家中安裝住宅用火災警報器（住警器），住警器在偵測煙霧或異常高溫時會發出高分貝警報，提醒民眾迅速避難，並依功能分為「偵煙式」及「定溫式」，分別適用於客廳、臥室及廚房等不同空間，黏貼就可安裝完成；高雄市近6年已有138件成功示警案例，市府也針對老舊公寓及透天厝提供補助，每戶可申請1顆免費住警器。

內政部表示，台灣全民安全指引已全數發送至高雄市119萬5668戶，同時高雄市已有1萬4243位防災士持續投入社區防災工作。

劉世芳 內政部

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