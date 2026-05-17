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聯合報一周大事5/10~5/16
國內
11日：輪胎大廠台灣普利司通宣布營運轉型，將結束新竹湖口廠生產作業，解雇廠區五五一名員工。
12日：賴清德總統宣布，三班護病比將於一一六年五月廿日分階段實施，並要求衛福部組成諮詢委員會，護理界代表不低於三分之一。
13日：台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，檢方依違反醫師法等罪嫌起訴兩名醫師、三名廠商，建請法院對醫師從重量刑。
國外
12日：美國公布數據指出，美國四月ＣＰＩ比去年同期上漲百分之三點八，創自二○二三年五月以來的最大年度漲幅。主因是伊朗戰爭導致能源成本上漲。
13日：美國總統川普抵達北京，隔日將與中國國家主席習近平會面。隨行訪問名單有特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳等人。
14日：川習會登場，這也是美國總統川普回任後，首度在大陸與中國國家主席習近平會談。兩人會談進行約兩小時十五分鐘。
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